Українського політв'язня Панова етапували до Омська

16:01 29.01.2019 0 комментариев Крым

Українця Євгена Панова, засудженого кримським "судом" до 8 років колонії суворого режиму у так званій справі "українських диверсантів", після чотиримісячного етапу доставили в слідчий ізолятор Омська.

Про це з посиланням на українського консула на сторінці Панова в Facebook повідомила мати політв'язня Віра Котелянець, передає Укрінформ.

"Сьогодні, 29.01, за повідомленням українського консула в Новосибірську, Женю етапом привезли в Омськ. На етапі був майже 4 місяці. Це такі російські тортури над українцем Євгеном Пановим. Майже 4 тис. км від дому", - йдеться у повідомленні.

Брат Панова Ігор Котелянець повідомив Кримській правозахисній групі, що наразі українець перебуває в СІЗО Омська. У найближчі два тижні стане відомо, в яку саме колонію його помістять.

Як повідомлялося, 5 грудня 2018 року засудженого у справі "українських диверсантів" політв'язня Панова етапували з анексованого Криму в Москву. У Москві Панов перебував у СІЗО-1 "Матросская тишина", де його відвідав український консул.

Під час етапування до сибірської колонії рідні ув'язненого по кілька тижнів не мали інформації про його місцезнаходження.

25 жовтня Верховний суд Росії залишив в силі вирок політв'язню Євгену Панову, незаконно засудженому в анексованому Криму у "справі диверсантів" до 8 років колонії суворого режиму.

ФСБ Росії 10 серпня 2016 року заявила про затримання 7 серпня "організатора терактів" та ліквідацію "агентурної мережі Головного управління розвідки України", членом якої нібито є громадянин України Панов Євген Олександрович.

Всього в Росії та анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.



Ещё на эту тему:

19:01 28.01.2019
Балух не проситиме про помилування
15:01 25.01.2019
"У цирку участі не беру" заявив Балух і мав рацію "суд" відмовив в достроковому звільненні
10:41 25.01.2019
"Суд" Криму сьогодні розгляне умовно-дострокове звільнення Балуха
12:41 22.01.2019
Олег Сенцов написал письмо, где выражает поддержку пленным морякам
08:21 22.01.2019
“Українського диверсанта” Панова етапували в Омську область
20:31 21.01.2019
В РФ не сообщают, куда этапировали осужденного в оккупированном Крыму Панова
20:01 21.01.2019
Сенцов майже відновив попередню вагу після голодування
08:01 21.01.2019
«Суд» у Криму розгляне умовно-дострокове звільнення політв'язня Балуха 25 січня
08:41 18.01.2019
Політв'язня Кольченко всі новорічні свята протримали у штрафному ізоляторі
19:41 17.01.2019
РФ запропонувала відкласти обмін документами по справі Сенцова після закінчення судового розгляду про російсьу анексію Криму
20:41 16.01.2019
Рідні Сущенка вперше відвідали його у в'язниці
07:45 14.01.2019
Российский омбудсмен уверяет, что у политзаключенных Клыха и Бекирова "все хорошо"
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
17:41 28.01.2019
ЄС закликав Вірменію розслідувати смерть політика, який помер у в’язниці, голодуючи 52 дні
13:21 25.01.2019
Пашинян сравнил выход Армении из ЕАЭС с выводом войск США из Ирака
Все новости страны
Болгария Болгария
20:21 28.01.2019
Болгарія забрала громадянство у російського мільйонера
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
Все новости страны
Греция Греция
18:41 28.01.2019
Столтенберг закликав послів НАТО затвердити приєднання Македонії
10:21 28.01.2019
Грецька поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати проти націоналістів / Відео
20:41 25.01.2019
Генсек НАТО чекає приєднання Північної Македонії до Альянсу
18:21 25.01.2019
Парламент Греції погодив назву для Македонії
Все новости страны
Грузия Грузия
09:41 29.01.2019
Грузия хоче представити Трампу свої погляди на «найболючіші питання» до того, як він проведе переговори з Путіним
17:21 28.01.2019
Грузія може стати членом ЄС так, щоб не називатися ним - президент
13:21 28.01.2019
85% опрошенных считают, что объявленная правительством цель о вступлении Грузии в ЕС является приемлемой
10:41 28.01.2019
Более 3 тыс. российских военных в Абхазии подняты тревоге
Все новости страны
Молдова Молдова
13:41 28.01.2019
Провокации в Зоне безопасости. Тирасполь установил новые «таможенные» и «пограничные» посты
19:21 24.01.2019
Кишинів викликав "на килим" посла Росії
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
Все новости страны
Россия Россия
12:21 29.01.2019
Германия защищает «Северный поток – 2» от Еврокомиссии
10:21 29.01.2019
Сроки "импортозамещения" для российского военного судостроения пока остаются туманными
09:21 28.01.2019
Мінфін США повідомив про зняття санкцій відносно ключових активів Олега Дерипаски
19:01 25.01.2019
Россия разочарована тем, что США предпочли вернуться к программе "звездных войн"
Все новости страны
Румыния Румыния
16:41 29.01.2019
Президент Йоханіс окреслив три пріоритети Румунії в ЄС на півроку
20:01 28.01.2019
Румыния предложила распространить европейские энергетические правила на «Северный поток-2»
19:21 23.01.2019
Екс-глава антикорупційного директорату Румунії претендує на пост головного прокурора ЄС
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
Все новости страны
Турция Турция
09:41 28.01.2019
Турецька армія провела операцію проти курдських формувань у Сирії в неділю
08:41 28.01.2019
Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.
12:21 24.01.2019
Анкара не примет в качестве лидера Сирии человека, который стал причиной смерти миллионов людей
08:41 24.01.2019
Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував сирійський саміт
Все новости страны
Украина Украина
16:21 29.01.2019
Окупанти скасували виставу незалежного кримськотатарського театру в Євпаторії
16:01 29.01.2019
Українського політв'язня Панова етапували до Омська
15:41 29.01.2019
Верховний суд дозволив заарештувати акції банків РФ за анексію Криму
15:21 29.01.2019
Делегация глав МИД стран Евросоюза прибыла в Приазовье
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс