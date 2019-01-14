Українця Євгена Панова, засудженого кримським "судом" до 8 років колонії суворого режиму у так званій справі "українських диверсантів", після чотиримісячного етапу доставили в слідчий ізолятор Омська.

Про це з посиланням на українського консула на сторінці Панова в Facebook повідомила мати політв'язня Віра Котелянець, передає Укрінформ.

"Сьогодні, 29.01, за повідомленням українського консула в Новосибірську, Женю етапом привезли в Омськ. На етапі був майже 4 місяці. Це такі російські тортури над українцем Євгеном Пановим. Майже 4 тис. км від дому", - йдеться у повідомленні.

Брат Панова Ігор Котелянець повідомив Кримській правозахисній групі, що наразі українець перебуває в СІЗО Омська. У найближчі два тижні стане відомо, в яку саме колонію його помістять.

Як повідомлялося, 5 грудня 2018 року засудженого у справі "українських диверсантів" політв'язня Панова етапували з анексованого Криму в Москву. У Москві Панов перебував у СІЗО-1 "Матросская тишина", де його відвідав український консул.

Під час етапування до сибірської колонії рідні ув'язненого по кілька тижнів не мали інформації про його місцезнаходження.

25 жовтня Верховний суд Росії залишив в силі вирок політв'язню Євгену Панову, незаконно засудженому в анексованому Криму у "справі диверсантів" до 8 років колонії суворого режиму.

ФСБ Росії 10 серпня 2016 року заявила про затримання 7 серпня "організатора терактів" та ліквідацію "агентурної мережі Головного управління розвідки України", членом якої нібито є громадянин України Панов Євген Олександрович.

Всього в Росії та анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.