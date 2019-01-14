Українського політв'язня Панова етапували до Омська
|16:01 29.01.2019
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|Крым
Українця Євгена Панова, засудженого кримським "судом" до 8 років колонії суворого режиму у так званій справі "українських диверсантів", після чотиримісячного етапу доставили в слідчий ізолятор Омська.
Про це з посиланням на українського консула на сторінці Панова в Facebook повідомила мати політв'язня Віра Котелянець, передає Укрінформ.
"Сьогодні, 29.01, за повідомленням українського консула в Новосибірську, Женю етапом привезли в Омськ. На етапі був майже 4 місяці. Це такі російські тортури над українцем Євгеном Пановим. Майже 4 тис. км від дому", - йдеться у повідомленні.
Брат Панова Ігор Котелянець повідомив Кримській правозахисній групі, що наразі українець перебуває в СІЗО Омська. У найближчі два тижні стане відомо, в яку саме колонію його помістять.
Як повідомлялося, 5 грудня 2018 року засудженого у справі "українських диверсантів" політв'язня Панова етапували з анексованого Криму в Москву. У Москві Панов перебував у СІЗО-1 "Матросская тишина", де його відвідав український консул.
Під час етапування до сибірської колонії рідні ув'язненого по кілька тижнів не мали інформації про його місцезнаходження.
25 жовтня Верховний суд Росії залишив в силі вирок політв'язню Євгену Панову, незаконно засудженому в анексованому Криму у "справі диверсантів" до 8 років колонії суворого режиму.
ФСБ Росії 10 серпня 2016 року заявила про затримання 7 серпня "організатора терактів" та ліквідацію "агентурної мережі Головного управління розвідки України", членом якої нібито є громадянин України Панов Євген Олександрович.
Всього в Росії та анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.
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