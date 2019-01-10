Министры иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен и Чехии Томаш Петршичек прибыли в Мариуполь.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает ДонПресс.

Вместе с ними прибыл и глава украинского МИД Павел Климкин. В ведомстве отметили:

«Ничего не может заменить увиденные собственными глазами убытки и насущную необходимость гражданского населения, вызванные войной России против Украины. Томаш Петршичек, Андерс Самуэльсен и Павел Климкин только прибыли в Мариуполь «.

Главной целью миссии ЕС на высоком уровне является оценка экономической, социальной и политической ситуации в регионе, который «ощутимо пострадал от режима проверок, который Россия ввела на Азовском море».