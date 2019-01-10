Европейский союз в связи с инцидентом в Керченском проливе должен ввести санкции в отношении Украины, а не России.

Об этом заявил во вторник, 29 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя по просьбе ТАСС призывы главы МИД Дании Андерса Самуэльсена к новым санкциям против Москвы.

"Там действительно было грубейшее нарушение правил и норм судоходства по Керченскому проливу украинскими военными судами, - сказал Лавров. - Поэтому, если имеется в виду наказание их, то я думаю, они это заслужили".

Ранее Самуэльсен призвал ЕС ввести санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе и удерживания украинских моряков.

"Если Россия не хочет освобождать моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС", - заявил Самуэльсен.

Тем временем глава МИД Дании вместе с коллегой из Украины и Чехии прибыли в Мариуполь, начав оценочный визит ЕС в Приазовье.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.