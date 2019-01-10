Між Херсонською ОДА та Міжнародним центром оборони та безпеки ICDS підписано Меморандум про співпрацю

14:21 29.01.2019 0 комментариев Херсон

 28 січня, в обласній державній адміністрації відбулася зустріч першого заступника голови обласної державної адміністрації Дмитра Бутрія з представниками Міжнародного центру оборони та безпеки ICDS з метою укладання Меморандуму про співпрацю та обговорення шляхів реалізації на території області естонсько-українського проекту «Стійка Україна».

Повідомляє  Новый Визит  з посиланням на Управління інформаційної політики ХОДА.

Перший заступник голови ОДА Дмитро Бутрій звернув увагу:

«Для Херсонщини, як прикордонної області, дуже важливі зміцнення людського капіталу на регіональному та місцевому рівнях за напрямками інформаційної, комунікаційної та кібербезпеки. Особливо, в умовах агресії з боку Російської Федерації та в час, коли український Крим є окупованою територією».

Виконавчий директор Міжнародного центру оборони та безпеки, керівник естонсько-українського проекту «Стійка Україна» Дмитро Теперік презентував програму «СтійкаУкраїна 2018-2020. Закриття критичних пробілів та розвиток людського капіталу для інформаційної стійкості, стратегічної комунікації та кібербезпеки в Україні на регіональному та локальному рівні» та розповів, що Міжнародний центр оборони та безпеки ICDS планує проводити на Херсонщині навчання персоналу, здійснювати обмін досвідом, а вже з квітня цього року й до 2020-го організовувати спільні заходи.

«Коли ми консультувалися з Міністерством закордонних справ Естонії щодо обрання регіону України для співпраці, Посол Естонії в Україні порекомендував обрати саме Херсонську область, тому що в регіоні дійсно є певні загрози, та розуміння того, як з ними потрібно працювати для мінімізації», — пояснив пан Дмитро Теперік.

Він також поінформував, що на сьогодні Херсонщина є першою в Україні областю, з якою укладаються домовленості про співпрацю з проектом «Стійка Україна». Також у майбутньому ICDS планують започаткувати співпрацю у Маріуполі та Миколаєві.

За словами представників Міжнародного центру оборони та безпеки, естонську сторону найбільш зацікавили у Херсонській області такі галузі, як туризм, IT-технології та промисловість.

Після підписання Меморандуму про співпрацю між облдержадміністрацією та Міжнародним центром оборони та безпеки Дмитро Бутрій зазначив:

«Такий досвід національної, інформаційної та кібербезпеки стане дуже корисним для Херсонщини в рамках технологій, що використовуються в країнах Балтії та, зокрема, в Естонії. Адже вагомим підґрунтям для зміцнення безпеки області є межування з тимчасово окупованим Кримом Російською Федерацією».

Довідково.

ICDS (International Centre for Defence and Security) є провідним аналітичним центром в Естонії, що спеціалізується на зовнішній політиці, безпеці і в питаннях оборони. Команда ICDS прагне бути першочерговим регіональним консультативним центром для спільнот професіоналів, які пов’язані зі сферою безпеки та оборони Естонії, її союзників і партнерів, у тому числі України. 



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