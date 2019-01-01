Правительство Украины и Правительство Франции подписали договор о поддержке проекта по снабжению питьевой воды в Мариуполе.

Документ предусматривает выделение Францией 64 млн евро на поддержку инвестиционного проекта в сфере питьевой воды. Украина выступила гарантом реализации проекта. Планируется построить фильтровальные станции, водозаборы и обновить устаревшей сети. Таким образом, проект поможет решить вопрос использования альтернативного источника водоснабжения, минимизировать потери воды и улучшить ее качество, сообщает MRPL.CITY.

«Мы добиваемся, чтобы Мариуполь и его громада, которая насчитывает 460 тысяч человек и 100 тысяч переселенцев, получила качественную питьевую воду. Семьдесят лет советского периода, 20 лет независимости, но только сегодня мы подошли к решению проблемы. Санитарные нормы говорят, что вода должна находится в пределах 3-6 ppm жесткости. Мариуполь получает воду с показателем 25 ppm жесткости. Фактически мариупольцы пользуются технической водой», - подчеркнул мэр Вадим Бойченко.

Кредит покроет затраты на реализацию проекта на 100%. При этом 70% товаров и услуг для реализации будут приобретены у французской стороны. Остальные 30% товаров могут быть украинскими или иностранными.

«Проект с одной стороны амбициозный, а с другой – скромный. Амбициозный, потому что он направлен на служение и пользу мариупольцам, а скромный, потому что проблема возникла в масштабе региона. Чтобы ответить на эти вопросы, нас ждет большая работа. Думаю, другие смогут вдохновиться Мариуполем», - отметила Полномочный посол Франции Изабель Дюмон.

Также кредит включает 1,2 млн евро на финансирование помощи по управлению проектами. Процентная ставка составит 0,08% годовых, а льготный период – 10 лет.

Напомним, существующая схема водоснабжения Мариуполя устарела и требует значительных финансовых ресурсов для проведения ремонта и модернизации . Более трех лет жители города получают некачественную воду, цена которой значительно превышает средне украинские показатели.