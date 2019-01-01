Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
|14:41 29.01.2019
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|Армения
В рамках подготовки и боевого слаживания танковых экипажей российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на танках экипажи танков Т-72Б, используя метод «танковой карусели», уничтожили учебные цели штатными выстрелами.
Как сообщает пресс-служба ЮВО, на танковой директрисе полигона «Алагяз» танкисты выполняют зачетные стрельбы по целям, имитирующим бронированную технику, выполняющую маневрирование по заснеженным участкам горной местности, передает NEWS.am.
В ходе стрельб по методике «танковая карусель» военнослужащие отрабатывают ведение беспрерывного огня с поочередной сменой танков на огневой позиции до полного уничтожения, появляющихся и движущихся целей на дальностях от 500 до 2,5 тыс. метров
Всего к полевым занятиям по подготовке вновь сформированных танковых экипажей принимают участие более 100 военнослужащих и 30 единиц военной техники.
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