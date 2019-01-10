Фонд капремонта многоквартирных домов оккупированного Крыма предупредил о скором отключении 65% процентов лифтов в моногоэтажках, если жители не погасят долги перед фондом в размере полутора миллиардов рублей. Срок эксплуатации лифтов заканчивается в 2020 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил заместитель гендиректора НКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК» Василий Маратканов.

«На территории Крыма находятся в эксплуатации порядка 2,5 тыс лифтов. У 65% из них в 2020 году истекает нормативный срок службы. Лифт – источник повышенной опасности. Лифты, которые отслужили 25 лет, эксплуатировать не представляется возможным. Краткосрочным планом на 2019 год запланирована замена 43 лифтов, а нормативный срок эксплуатации заканчивается у порядка 1600 лифтов», – объяснил Маратканов и предупредил, что у организации нет средств на ремонт из-за большой задолженности населения.

«Законодательство позволяет нам менять лифты в первую очередь. Вопрос в финансировании. Собираемость взносов на капремонт в Крыму составляет порядка 50%. На сегодняшний день задолженность жителей перед Фондом капремонта составляет 1 млрд 412 млн рублей», – пожаловался зам руководителя НКО.

Всё, что обещает Маратканов, это возможная замена 500 лифтов, не уточняя при этом, откуда возьмутся средства.

«Мы будем изыскивать средства, рассматриваем возможность, будем ее согласовывать, чтобы поменять в 2019 году порядка 500 лифтов», – приводит слова Маратканова РИА Новости.

Как сообщал «Новый День», новый министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев поставил неудовлетворительную оценку работе некоммерческой организации Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в оккупированном Крыму.

Краткосрочным планом 2016-2018 годов по всему Крыму был запланирован капитальный ремонт 504 многоэтажных домов, в том числе – обнаруженного журналистами несуществующего дома по адресу Гайдара, 20 в Симферополе. Активная фаза ремонтных работ началась в 2017 году. За это время ремонтники пришли только в 69 домов. Качество ремонта оставляет желать лучшего.

«Я считаю, что такие результаты назвать удовлетворительными нельзя! Огромное количество жалоб и обращений по качеству, срокам выполнения ремонтов. Необходимо подготовить предложения по действенным мерам для изменения ситуации! Отчет мною не принят», – резюмировал Дмитрий Черняев.

Кроме того, в отчетах Фонда капитального ремонта завышались суммы собранных в 2018 году средств.

