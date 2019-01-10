Схемы маневрирования для севастопольского аэропорта «Бельбек» разработает московская компания ООО «Северо-западный региональный центр аэронавигационной информации» (СЗ РЦАИ).

Информация о её победе в конкурсе размещена на сайте госзакупок, сообщает ForPost.

«Признать победителем СЗ РЦАИ, г. Санкт-Петербург», – сказано в протоколе подведения итогов закупки.

Заказчиком закупки является ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ». Первоначальная стоимость закупки составляла 2,7 млн рублей. Победитель предложил выполнить работы за 2,6 млн рублей.

Аэропорт двойного назначения «Бельбек», который сейчас реконструируется, должен открыться в 2020 году.

На развитие его гражданского сектора заложено 1,762 млрд рублей из федеральной целевой программы.

С ним теперь связывают и возможный туристический обмен между Сирией и Россией. Этот вопрос уже обсуждается в Ростуризме.