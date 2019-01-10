На аэродроме «Бельбек» в оккупированном Севастополе будет "рулить" фирма из Санкт-Петербурга
|13:21 29.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Схемы маневрирования для севастопольского аэропорта «Бельбек» разработает московская компания ООО «Северо-западный региональный центр аэронавигационной информации» (СЗ РЦАИ).
Информация о её победе в конкурсе размещена на сайте госзакупок, сообщает ForPost.
«Признать победителем СЗ РЦАИ, г. Санкт-Петербург», – сказано в протоколе подведения итогов закупки.
Заказчиком закупки является ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ». Первоначальная стоимость закупки составляла 2,7 млн рублей. Победитель предложил выполнить работы за 2,6 млн рублей.
Аэропорт двойного назначения «Бельбек», который сейчас реконструируется, должен открыться в 2020 году.
На развитие его гражданского сектора заложено 1,762 млрд рублей из федеральной целевой программы.
С ним теперь связывают и возможный туристический обмен между Сирией и Россией. Этот вопрос уже обсуждается в Ростуризме.
Ещё на эту тему:
До Мелітопольського відділку поліції надійшла заява про зникнення капітана судна "Норд"
Верховний суд дозволив заарештувати акції банків РФ за анексію Криму
Делегация глав МИД стран Евросоюза прибыла в Приазовье
Між Херсонською ОДА та Міжнародним центром оборони та безпеки ICDS підписано Меморандум про співпрацю
Поява "кримського" літака РФ у Венесуелі свідчить, що Росія веде тотальну війну з цивілізованим світом - Богдан Яременко
У порту Маріуполя через Керченський міст знизилися вантажопереробки
Адвокат заявил об исчезновении капитана судна "Норд"
В окупованому Криму назріває нова екологічна катастрофа