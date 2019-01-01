Армения заинтересована в проведении через территорию страны транзитного газопровода, в том числе и из России.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК, отвечая на вопрос о том, не планирует ли Армения присоединиться к странам, которые выступают за снижение энергозависимости от России и рассматривают такие проекты, как «Северный поток – 2», в качестве угрозы для собственной безопасности, сообщает NEWS.am.

«К сожалению, в Армении сейчас не строится «Северный поток – 2». А мы заинтересованы, чтобы в нашей стране тоже строили какой-то транзитный трубопровод, который бы транспортировал, например, газ или нефть из точки А в точку Б. Поэтому мы очень заинтересованы такими проектами», - сказал Пашинян.