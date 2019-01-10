Экипаж малого противолодочного корабля «Касимов» Черноморского флота РФ отразил условную воздушную атаку и провел артиллерийские стрельбы в Черном море.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ страны агрессора, передает Крым Информ.

«В ходе занятий моряки выполнили комплекс мероприятий по организации противовоздушной обороны корабля, выполнили поиск и сопровождение воздушных целей, а также провели артиллерийские стрельбы по воздушным целям, имитирующим атаку средств воздушного поражения условного противника», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после организации противовоздушной обороны моряки выполнили упражнение по расстрелу плавающей мины.

Учения проходили в морских полигонах Черного моря с целью отработки действий экипажа при возникновении различных угроз с воздуха и моря.