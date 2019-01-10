Малый противолодочный корабль ЧФ страны оккупанта учился отражать воздушную атаку в Черном море
|12:41 29.01.2019
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|Крым
Экипаж малого противолодочного корабля «Касимов» Черноморского флота РФ отразил условную воздушную атаку и провел артиллерийские стрельбы в Черном море.
Об этом сообщила пресс-служба ЧФ страны агрессора, передает Крым Информ.
«В ходе занятий моряки выполнили комплекс мероприятий по организации противовоздушной обороны корабля, выполнили поиск и сопровождение воздушных целей, а также провели артиллерийские стрельбы по воздушным целям, имитирующим атаку средств воздушного поражения условного противника», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что после организации противовоздушной обороны моряки выполнили упражнение по расстрелу плавающей мины.
Учения проходили в морских полигонах Черного моря с целью отработки действий экипажа при возникновении различных угроз с воздуха и моря.
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