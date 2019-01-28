Германия защищает «Северный поток – 2» от Еврокомиссии
|12:21 29.01.2019
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|Россия
Страны ЕС предоставили письменные комментарии к третьей ревизии поправок в Газовую директиву (2009/73/EC).
Наиболее существенные претензии высказали Нидерланды и Германия («Ведомости» ознакомились с документами, их подлинность подтвердили европейский чиновник и человек, близкий к европейской энергетической компании).
Германия не возражает против регулирования инфраструктуры, соединяющей ЕС с третьими странами, но не готова принять нынешнюю версию законопроекта.
«Мы отклоняем предложенные Еврокомиссией поправки, изложенные в третьей ревизии, которые, если осмыслить до логического конца, направлены на регулирование только одного инфраструктурного проекта, а для других предусматривают варианты исключений», – говорится в германском документе.
С января 2019 г. пост председателя Совета Евросоюза перешел от Австрии к Румынии.
Министр энергетики Румынии Антон Антон сообщил, что одним из приоритетов на время председательства Румынии в ЕС станет принятие поправок в Газовую директиву.
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