Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек зазначив, що Чехія робитиме все можливе задля відновлення роботи Комісії Україна-НАТО.

Про це чеський дипломат заявив під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе, інформує Урядовий портал, повідомляє Європейська Правда.

За словами дипломата, відсутність таких засідань на рівні міністрів та глав держав та урядів надсилає неправильні сигнали як для України, так і для Росії.

Міністр також закликав Україну до активного проведення реформ. "Для того, щоб не втрачати заданий темп, Україна має продовжувати активно йти шляхом окреслених реформ", - сказав дипломат.

Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії НАТО-Україна через незгоду з українським освітнім законом.

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто наприкінці минулого року підтвердив, що Будапешт продовжуватиме свої дії, "доки Україна не припинить систематичні порушення прав угорської громади".