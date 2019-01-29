Чехія обіцяє допомогу для відновлення роботи Комісії Україна-НАТО

12:01 29.01.2019 0 комментариев Украина

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек зазначив, що Чехія робитиме все можливе задля відновлення роботи Комісії Україна-НАТО.

Про це чеський дипломат заявив під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе, інформує Урядовий портал, повідомляє Європейська Правда

За словами дипломата, відсутність таких засідань на рівні міністрів та глав держав та урядів надсилає неправильні сигнали як для України, так і для Росії.

Міністр також закликав Україну до активного проведення реформ. "Для того, щоб не втрачати заданий темп, Україна має продовжувати активно йти шляхом окреслених реформ", - сказав дипломат.

Як відомо, Угорщина  блокує проведення засідань Комісії НАТО-Україна через незгоду з українським освітнім законом.

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто наприкінці минулого року підтвердив, що Будапешт продовжуватиме свої дії, "доки Україна не припинить систематичні порушення прав угорської громади".



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