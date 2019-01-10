Літак, який росіяни спорядили до Венесуели для допомоги Мадуро (може золото вивезти, може спецназ перекинути), ми добре знаємо.

Цей борт давно занесено до "чорного списку" «Майдану закордонних справ» та BSNews - літаків, які в порушення міжнародних заборон здійснюють польоти в окупований Крим.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook, Голова правління, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Майдану закордонних справ Богдан Яременко.

Список цей (а точніше велику базу даних російських літаків-порушників) з нашими коментарями, де і коли ці борти впродовж п"яти років побували закордоном Росії, ми кілька разів надсилали в Єврокомісію Могеріні і в Мінфін США (відділ санкцій). Відповіді отримували хіба у вигляді бюрократичних відписок. Ну, а спроби обговорювати це в Києві з іноземними дипломатами викликають лише довгий вологий погляд і запитання: а чому Ваш уряд не говорить з нами про це?

Чому зараз важливо повернутися до питання знову? - розмірковує експерт.

Поява літака, який використовується росіянами для незаконних операцій (польоти в Крим, здійснення і підтримка окупації) в одній частині світу, в іншій частині планети свідчить, що війна Росії - тотальна. Усі складові взаємопов"язані.

Цей невеликий факт є, тим не менше, красномовною ілюстрацією того, що ігнорування агресії чи війни в одному місці, нездатність зупинити її, ефективно стримувати і реагувати викликатиме агресію і складнощі в іншому місці, робить висновок Яременко.

Росія величезна за розміром країна, яка не має власної цивільної авіаціії чи авіабудування. Фактично усі імпортні борти (ейрбаси, боїнги, ембраери і тд) Росія навіть не купує, а бере в лізинг у західних компаній. Позбавити Росію цих бортів, відмовивши у лізінгу, обслуговуванні, сертифікації, відмовою приймати за межами Росії - завдати серйозного удару по цій сфері.

Ми маємо завдати удари в слабих місцях, впевнений Богдан Яременко.

Здатність Росії діяти оперативно перекидаючи обладнання, техніку чи пасажирів глобально або навіть в межах своєї території може бути підірвана і скорочена радикально.

І зараз саме час для української влади "хайпанути" на темі Венесуели. Це прекрасна нагода актуалізувати тему війни Росії проти України не лише в країнах Південної Америки, які не визнають Мадуро, але і в США, де увага до південного флангу традиційно непорівняно вища за ту, яку приділяють Центральній і Східній Європі, радить експерт з питань зовнішньої та безпекової політики.

Треба не сором"язливо солідаризуватися з парламентом Венесуели, а визнати президента Хуана Гуайдо легітимним лідером і звернутися з запитом про затримання і арешт борта-порушника (зрештою новій владі Венесуели теж літаки будуть потрібні). І нехай цього не станеться зараз.

Україна має скористатися цією нагодою, щоб максимально поширити інформацію про зв"язок між окупацією Криму і підривними антидемократичними спецопреаціями Росії в Венесуелі. Це тема для консультацій і з американцями, і з європейцями, які затято ігнорують тему розширення санкцій проти РФ, впевнений експерт.

Це не буде швидко, легко і автоматично. Але цього не станеться взагалі, якщо ігнорувати подібні інформаційні приводи. Бо камінь воду точить.

Доводиться про це писати і говорити розуміючи, що українська влада не має ні бази даних, ні "чорного списку", ні розуміння, як така інформація твориться і як такою інформацією користуватися. А ще для того, щоб дати зрозуміти - як багато корисного і потрібного можна робити без особливих зусиль. Варто лише змінити верховного головнокомандувача і дипломата на того, хто готовий вести країну у війні.