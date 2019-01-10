Поява "кримського" літака РФ у Венесуелі свідчить, що Росія веде тотальну війну з цивілізованим світом - Богдан Яременко
|11:01 29.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Літак, який росіяни спорядили до Венесуели для допомоги Мадуро (може золото вивезти, може спецназ перекинути), ми добре знаємо.
Цей борт давно занесено до "чорного списку" «Майдану закордонних справ» та BSNews - літаків, які в порушення міжнародних заборон здійснюють польоти в окупований Крим.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook, Голова правління, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Майдану закордонних справ Богдан Яременко.
Список цей (а точніше велику базу даних російських літаків-порушників) з нашими коментарями, де і коли ці борти впродовж п"яти років побували закордоном Росії, ми кілька разів надсилали в Єврокомісію Могеріні і в Мінфін США (відділ санкцій). Відповіді отримували хіба у вигляді бюрократичних відписок. Ну, а спроби обговорювати це в Києві з іноземними дипломатами викликають лише довгий вологий погляд і запитання: а чому Ваш уряд не говорить з нами про це?
Чому зараз важливо повернутися до питання знову? - розмірковує експерт.
Поява літака, який використовується росіянами для незаконних операцій (польоти в Крим, здійснення і підтримка окупації) в одній частині світу, в іншій частині планети свідчить, що війна Росії - тотальна. Усі складові взаємопов"язані.
Цей невеликий факт є, тим не менше, красномовною ілюстрацією того, що ігнорування агресії чи війни в одному місці, нездатність зупинити її, ефективно стримувати і реагувати викликатиме агресію і складнощі в іншому місці, робить висновок Яременко.
Росія величезна за розміром країна, яка не має власної цивільної авіаціії чи авіабудування. Фактично усі імпортні борти (ейрбаси, боїнги, ембраери і тд) Росія навіть не купує, а бере в лізинг у західних компаній. Позбавити Росію цих бортів, відмовивши у лізінгу, обслуговуванні, сертифікації, відмовою приймати за межами Росії - завдати серйозного удару по цій сфері.
Ми маємо завдати удари в слабих місцях, впевнений Богдан Яременко.
Здатність Росії діяти оперативно перекидаючи обладнання, техніку чи пасажирів глобально або навіть в межах своєї території може бути підірвана і скорочена радикально.
І зараз саме час для української влади "хайпанути" на темі Венесуели. Це прекрасна нагода актуалізувати тему війни Росії проти України не лише в країнах Південної Америки, які не визнають Мадуро, але і в США, де увага до південного флангу традиційно непорівняно вища за ту, яку приділяють Центральній і Східній Європі, радить експерт з питань зовнішньої та безпекової політики.
Треба не сором"язливо солідаризуватися з парламентом Венесуели, а визнати президента Хуана Гуайдо легітимним лідером і звернутися з запитом про затримання і арешт борта-порушника (зрештою новій владі Венесуели теж літаки будуть потрібні). І нехай цього не станеться зараз.
Україна має скористатися цією нагодою, щоб максимально поширити інформацію про зв"язок між окупацією Криму і підривними антидемократичними спецопреаціями Росії в Венесуелі. Це тема для консультацій і з американцями, і з європейцями, які затято ігнорують тему розширення санкцій проти РФ, впевнений експерт.
Це не буде швидко, легко і автоматично. Але цього не станеться взагалі, якщо ігнорувати подібні інформаційні приводи. Бо камінь воду точить.
Доводиться про це писати і говорити розуміючи, що українська влада не має ні бази даних, ні "чорного списку", ні розуміння, як така інформація твориться і як такою інформацією користуватися. А ще для того, щоб дати зрозуміти - як багато корисного і потрібного можна робити без особливих зусиль. Варто лише змінити верховного головнокомандувача і дипломата на того, хто готовий вести країну у війні.
Ещё на эту тему:
До Мелітопольського відділку поліції надійшла заява про зникнення капітана судна "Норд"
Верховний суд дозволив заарештувати акції банків РФ за анексію Криму
Делегация глав МИД стран Евросоюза прибыла в Приазовье
Між Херсонською ОДА та Міжнародним центром оборони та безпеки ICDS підписано Меморандум про співпрацю
На аэродроме «Бельбек» в оккупированном Севастополе будет "рулить" фирма из Санкт-Петербурга
У порту Маріуполя через Керченський міст знизилися вантажопереробки
Адвокат заявил об исчезновении капитана судна "Норд"
В окупованому Криму назріває нова екологічна катастрофа