МЗС Данії підніме питання про введення санкцій, якщо РФ не звільнить українських моряків

11:21 29.01.2019 0 комментариев Крым

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен закликав Євросоюз у вівторок ввести санкції проти Росії через протистояння в Азовському морі і незаконне утримання українських моряків.

Про це йдеться у заяві міністра, опублікованій на сайті МЗС Данії напередодні візиту дипломата до України, повідомляє Європейська Правда.

Зазначається, що в рамках візиту міністр наполягатиме на посиленій реакції ЄС у відповідь на обстріл і захоплення Росією українських суден та моряків біля Керченської протоки.

"Я думаю, що ЄС повинен реагувати на агресивну поведінку Росії. Якщо Росія не хоче звільняти моряків, я візьму на себе ініціативу по введенню нових санкцій ЄС", - заявив Самуельсен.

У четвер на цьому тижні Андерс Самуельсен зустрінеться зі своїми колегами з ЄС на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Бухаресті, де буде обговорено українське питання.

Крім того, Україна офіційно включена до порядку денного майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 18 лютого за ініціативи Данії. Тут глава МЗС Данії підніме питання про введення санкцій, якщо РФ не звільнить українських моряків.

Як повідомлялось, цього тижня ЄС випустить офіційну дипломатичну ноту протесту у зв'язку з тим, що Росія продовжує утримувати 24 українських моряків.



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