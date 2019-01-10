На одном из двух танкеров в Черном море открытого огня уже не видно

11:41 29.01.2019 0 комментариев

Спасатели продолжают охлаждать два танкера со сжиженным газом в Черном море, открытого горения на одном из них уже не видно.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота во вторник, 29 января.

"На "Канди" продолжается горение, а на "Маэстро" - открытого нет. Продолжаем орошение (тушение - ИФ) и того, и другого", - сказал собеседник агентства.

Спасатели в течение недели охлаждают горящие танкеры с остатками газа, предпринимая, в частности, попытки потушить их с помощью порошка.

Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Эксперты считают, что танкеры работали по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пострадавших и тела погибших доставили в оккупированную Керчь  вечером 22 января. Все спасенные были выписаны из городской больницы 25 января, на следующий день они покинули аннексированный Крым.

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.



Ещё на эту тему:

08:21 28.01.2019
В Росії розповіли що призвело до пожежі кораблів у Чорному морі
18:41 25.01.2019
Поисковая операция в Черном море завершена. Пожар ослабевает, но угроза взрыва сохраняется
16:21 25.01.2019
Офшори, санкції і два палаючі танкери: у чому причини нової катастрофи в Чорному морі
09:01 25.01.2019
Один з танкерів все ще горить у Чорному морі
16:21 24.01.2019
Горящий в Черном море танкер взяли на буксир. Тушение пожара продолжается
12:41 24.01.2019
В Черном море возобновился дрейф одного из горящих танкеров
09:41 24.01.2019
Два палаючих танкера, які дрейфують у Чорному морі, рухаються в бік Керченської протоки
09:01 24.01.2019
МЗС Індії повідомило про 6 загиблих громадян на танкерах в Чорному морі
21:00 23.01.2019
Ердоган заявив про 16 загиблих громадян Туреччини при пожежі на двох судах в Чорному морі
16:34 23.01.2019
Росморречфлот опроверг информацию об отказе в обслуживании горящих танкеров в порту Темрюк из-за санкций
08:47 23.01.2019
Анкара заявила про загибель у пожежі 4 громадян на суднах у Чорному морі
08:01 22.01.2019
Додатково про чергову морську катастрофу в Чорному морі
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
17:41 28.01.2019
ЄС закликав Вірменію розслідувати смерть політика, який помер у в’язниці, голодуючи 52 дні
13:21 25.01.2019
Пашинян сравнил выход Армении из ЕАЭС с выводом войск США из Ирака
Все новости страны
Болгария Болгария
20:21 28.01.2019
Болгарія забрала громадянство у російського мільйонера
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
Все новости страны
Греция Греция
18:41 28.01.2019
Столтенберг закликав послів НАТО затвердити приєднання Македонії
10:21 28.01.2019
Грецька поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати проти націоналістів / Відео
20:41 25.01.2019
Генсек НАТО чекає приєднання Північної Македонії до Альянсу
18:21 25.01.2019
Парламент Греції погодив назву для Македонії
Все новости страны
Грузия Грузия
09:41 29.01.2019
Грузия хоче представити Трампу свої погляди на «найболючіші питання» до того, як він проведе переговори з Путіним
17:21 28.01.2019
Грузія може стати членом ЄС так, щоб не називатися ним - президент
13:21 28.01.2019
85% опрошенных считают, что объявленная правительством цель о вступлении Грузии в ЕС является приемлемой
10:41 28.01.2019
Более 3 тыс. российских военных в Абхазии подняты тревоге
Все новости страны
Молдова Молдова
13:41 28.01.2019
Провокации в Зоне безопасости. Тирасполь установил новые «таможенные» и «пограничные» посты
19:21 24.01.2019
Кишинів викликав "на килим" посла Росії
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
Все новости страны
Россия Россия
12:21 29.01.2019
Германия защищает «Северный поток – 2» от Еврокомиссии
10:21 29.01.2019
Сроки "импортозамещения" для российского военного судостроения пока остаются туманными
09:21 28.01.2019
Мінфін США повідомив про зняття санкцій відносно ключових активів Олега Дерипаски
19:01 25.01.2019
Россия разочарована тем, что США предпочли вернуться к программе "звездных войн"
Все новости страны
Румыния Румыния
16:41 29.01.2019
Президент Йоханіс окреслив три пріоритети Румунії в ЄС на півроку
20:01 28.01.2019
Румыния предложила распространить европейские энергетические правила на «Северный поток-2»
19:21 23.01.2019
Екс-глава антикорупційного директорату Румунії претендує на пост головного прокурора ЄС
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
Все новости страны
Турция Турция
09:41 28.01.2019
Турецька армія провела операцію проти курдських формувань у Сирії в неділю
08:41 28.01.2019
Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.
12:21 24.01.2019
Анкара не примет в качестве лидера Сирии человека, который стал причиной смерти миллионов людей
08:41 24.01.2019
Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував сирійський саміт
Все новости страны
Украина Украина
16:21 29.01.2019
Окупанти скасували виставу незалежного кримськотатарського театру в Євпаторії
16:01 29.01.2019
Українського політв'язня Панова етапували до Омська
15:41 29.01.2019
Верховний суд дозволив заарештувати акції банків РФ за анексію Криму
15:21 29.01.2019
Делегация глав МИД стран Евросоюза прибыла в Приазовье
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс