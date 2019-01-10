На одном из двух танкеров в Черном море открытого огня уже не видно
|11:41 29.01.2019
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Спасатели продолжают охлаждать два танкера со сжиженным газом в Черном море, открытого горения на одном из них уже не видно.
Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота во вторник, 29 января.
"На "Канди" продолжается горение, а на "Маэстро" - открытого нет. Продолжаем орошение (тушение - ИФ) и того, и другого", - сказал собеседник агентства.
Спасатели в течение недели охлаждают горящие танкеры с остатками газа, предпринимая, в частности, попытки потушить их с помощью порошка.
Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.
Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Эксперты считают, что танкеры работали по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.
Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Пострадавших и тела погибших доставили в оккупированную Керчь вечером 22 января. Все спасенные были выписаны из городской больницы 25 января, на следующий день они покинули аннексированный Крым.
Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.
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