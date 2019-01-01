Російський незалежний експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар вважає, що немає сенсу проводити реконструкцію Північно-Кримського каналу без подачі води з материкової частини України.

Про це він заявив в ефірі Радіо Крим.Реалії, повідомляє УНІАН.

"Сенсу немає. Витрата каналу – 300 кубометрів за секунду, дуже велика. Він приблизно на 80% забезпечував водою Кримський півострів... Я запропонував: хлопці, треба домовлятися з Україною. Без води каналу ви не існуватимете... Крім того, коли канал існує тривалий час, відбувається стаціонарне насичення. Тобто він вже не живить довкілля, а сам приймає воду. Вже чотири роки канал не функціонує, він сухий, все потекло вниз – й для того, щоб зараз знову все насичувати, ми втратимо на фільтрацію ще багато води", – сказав експерт.

Напередодні повідомлялося, що в окупованом Криму мають намір провести реконструкцію Північно-Кримського каналу для поліпшення водопостачання Армянська й забезпечення технічною водою підприємства "Кримський титан" та "Кримський содовий завод".

На думку авторів проекту, введення в експлуатацію нових об'єктів Північно-Кримського каналу також "поліпшить водопостачання населених пунктів Красноперекопського, Джанкойського та Нижньогірського районів".

Раніше глава російського Державного комітету з водного господарства та меліорації окупованого Криму Ігор Вайль заявив, що повністю забезпечено півострів водою на 2019 рік.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.



