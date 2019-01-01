Сроки "импортозамещения" для российского военного судостроения пока остаются туманными

10:21 29.01.2019 0 комментариев Россия

Корабли противоминной обороны проекта 12700, шифр "Александрит", нужно оснащать российскими судовыми кранами в маломагнитном исполнении.

К такому выводу пришли представители ВМФ и промышленности на совещании в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Мероприятие состоялось в конце 2018 года. Об этом Mil.Press FlotProm сообщили два информированных источника в отрасли.

На совещании присутствовали представители ВМФ России, ЦМКБ "Алмаз", Средне-Невского судостроительного завода, Объединенной судостроительной корпорации, а также потенциальных производителей кранов.

По словам одного из конструкторов "Алмаза", отвечающих за тральщики, принято принципиальное решение о переходе на российское палубное оборудование. Дальше – дело за промышленностью, резюмировал он. Вместе с тем сроки импортозамещения пока остаются туманными. 

Первые два корабля серии оснастили кранами иностранного производства. Во втором случае речь идет о гидравлическом телескопическом кране HTFC-2.2T10M-A-LM в маломагнитном (титановом) исполнении. 

Устройство предназначено в том числе для спуска и подъема безэкипажного телеуправляемого катера. Согласно техзаданию, грузоподъемность крана – не менее 2,2 тонны, максимальный вылет стрелы от оси стандерса - 9 метров. Материалы узлов и оборудования крана должны быть изготовлены из маломагнитных сплавов – алюминиевых или титановых. 

31 мая 2016 года Средне-Невский завод объявил запрос предложений на поставку подобных кранов. Начальная цена тогда составила 82 млн рублей. Заявки представили четыре компании. 19 августа тогда же года СНСЗ разместил извещение об отказе от проведения закупки. 

17 апреля 2018 года СНСЗ заключил договор с сингапурской компанией Titan Offshore Equipment Pte Ltd на выполнение шеф-монтажных и регулировочно-наладочных работ, а также участии в швартовных испытаниях и этапе ревизии кранов HTFC-2.2T10M-A-LM. Стоимость работ – 126,3 тысячи сингапурских долларов, что составляет порядка 6 млн рублей. 

Как рассказал информированный отраслевой источник, СНСЗ поручили подготовить информацию о сроках поставки и проведения закупочных процедур еще для трех тральщиков. 

Справка

Композитные тральщики проекта 12700 типа "Александрит" спроектированы ЦМКБ "Алмаз" в качестве противоминных кораблей нового поколения. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, однако корабли могут использовать и традиционное тральное вооружение. Также на "Александриты" устанавливают безэкипажные катера. 



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