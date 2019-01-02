У США вважають, що газопровід "Північний потік-2" ускладнить врегулювання українського питання.
|10:01 29.01.2019
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|Украина
У США вважають, що газопровід "Північний потік-2" ускладнить врегулювання українського питання.
Про це пише ділове видання Handelsblatt з посиланням на джерело в адміністрації президента Дональда Трампа, повідомляє Укрінформ.
«Білий Дім у питанні суперечливого газопроводу «Північний потік-2» посилює тиск на ЄС і Німеччину», - йдеться у статті.
Високопоставлений чиновник американської адміністрації вважає, що ЄС має «активізувати дії, перш ніж Росія чинитиме величезний тиск на наших європейських партнерів. Як тільки трубопровід буде побудований, ЄС втратить можливості для маневру у відносинах з Росією». Чиновник заявляє, що «ми хочемо, щоб проект був припинений».
Джерело також повідомило виданню, що його країна посилює вимогу до ЄС щодо заходів у напрямку забезпечення власної енергетичної безпеки, а також «гарантувати безперервне постачання газу через Україну».
Він наголосив, що як тільки газ піде по новому трубопроводу, «буде важко притягнути Росію до відповідальності заднім числом», і це серйозно ускладнить питання врегулювання українського питання.
У статті також йдеться, що німецькі політики поки що не піддаються на заклики США, і майже третина 1230-кілометрового трубопроводу вже фактично прокладена.
Газопровід "Північний потік-2" будується з Росії в ФРН в обхід України через Балтійське море. Його довжина становить понад 1200 км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу за рік.
Газопровід будує російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.
Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2" через можливу втрату статусу транзитної держави.
Крім того, противниками "Північного потоку-2" є США, Польща і країни Балтії, застерігаючи, що ЄС потрапить в залежність від російського газу. Однак у Німеччині заявляють, що проект економічний, а не політичний.
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