У США вважають, що газопровід "Північний потік-2" ускладнить врегулювання українського питання.

Про це пише ділове видання Handelsblatt з посиланням на джерело в адміністрації президента Дональда Трампа, повідомляє Укрінформ.

«Білий Дім у питанні суперечливого газопроводу «Північний потік-2» посилює тиск на ЄС і Німеччину», - йдеться у статті.

Високопоставлений чиновник американської адміністрації вважає, що ЄС має «активізувати дії, перш ніж Росія чинитиме величезний тиск на наших європейських партнерів. Як тільки трубопровід буде побудований, ЄС втратить можливості для маневру у відносинах з Росією». Чиновник заявляє, що «ми хочемо, щоб проект був припинений».

Джерело також повідомило виданню, що його країна посилює вимогу до ЄС щодо заходів у напрямку забезпечення власної енергетичної безпеки, а також «гарантувати безперервне постачання газу через Україну».

Він наголосив, що як тільки газ піде по новому трубопроводу, «буде важко притягнути Росію до відповідальності заднім числом», і це серйозно ускладнить питання врегулювання українського питання.

У статті також йдеться, що німецькі політики поки що не піддаються на заклики США, і майже третина 1230-кілометрового трубопроводу вже фактично прокладена.

Газопровід "Північний потік-2" будується з Росії в ФРН в обхід України через Балтійське море. Його довжина становить понад 1200 км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу за рік.

Газопровід будує російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2" через можливу втрату статусу транзитної держави.

Крім того, противниками "Північного потоку-2" є США, Польща і країни Балтії, застерігаючи, що ЄС потрапить в залежність від російського газу. Однак у Німеччині заявляють, що проект економічний, а не політичний.