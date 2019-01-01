Грузия хоче представити Трампу свої погляди на «найболючіші питання» до того, як він проведе переговори з Путіним

09:41 29.01.2019 0 комментариев Грузия

Грузинський президент Саломе Зурабішвілі заявила про бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом до того, як він проведе переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомляє грузинський телеканал 1TV, передає Главком.

За її словами, грузинська сторона вже відправила відповідного листа до Сполучених Штатів.

«Ми повинні ознайомити Трампа з нашими видіннями, з хворобливими для нас питаннями, щоб він добре знав, що з нашого боку є самим насторожуючим в цій дискусії», - сказала Зурабішвілі.

Вона додала, що не знає, чи знайде американський лідер час для зустрічі з нею.

До слова, у Грузії 16 грудня відбулася церемонія інавгурації п'ятої президента країни Саломе Зурабішвілі. Ці вибори стали останніми виборам президента Грузії, на яких главу держави обирали шляхом прямого голосування. 

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін надіслав новорічні привітання лідерам майже 40 держав та ряду керівників міжнародних організацій, не привітавши при цьому президентів України та Грузії.

Варто зазначити, що Україна і Грузія були об'єктами російської агресії з моменту розпаду СРСР. Сьогодні Україна, і Грузія визначають російських військових, які присутні на захоплених територіях, окупаційними силами.

Зазначимо, що російсько-грузинська війна почалася в 2008 році. Конфлікт почався через збройне протистояння в Південній Осетії, в якій брали участь бойовики з Росії й Абхазії. 8 серпня РФ втрутилася в конфлікт на боці південноосетинских бойовиків і ввела війська. Військові дії поширилися далеко за межі Південної Осетії на інші міста Грузії й Абхазії.



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