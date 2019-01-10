Главі МЗС Чехії нагадали про моніторингової місії ОБСЕ в окупованій Керчі

08:21 29.01.2019 0 комментариев Крым

Віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко та міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек під час зустрічі обговорили низку актуальних питань подальшої співпраці, зокрема щодо реабілітації поранених українських військових та гуманітарне розмінування.

Про це Геращенко написала у Facebook, повідомляє Главком.

«Розповіла про заблоковане РФ питання звільнення заручників і політв‘язнів. Говорили й про співпрацю в питаннях реабілітації поранених українських військових та гуманітарне розмінування», - зазначила віце-спікер.

Увагу було приділено ситуації із захопленими Росією в Азовському морі українськими моряками. На жаль, підкреслила Геращенко, досі до них немає доступу міжнародних місій, зокрема, Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Українська сторона не має об’єктивної інформації про їх стан здоров’я.

«Наголосила на економічних втратах портів у Маріуполі та Бердянську через блокаду судноплавства РФ й на необхідності запровадження постійно діючого пункту СММ ОБСЄ в Керчі для моніторингу безпекової ситуації», - поінформувала перший заступник Голови ВРУ.

Геращенко висловила сподівання, що друзі України в ЄС підтримають «Азовський пакет» санкцій проти Російської Федерації.

Оскільки у вівторок чеська делегація планує відвідати Донбас, то особливу увагу учасники зустрічі приділили безпековим, гуманітарним і екологічним питанням на Донбасі, загостренні ситуації в Азово-Чорноморському регіоні.

Раніше представник України в контактній групі Євген Марчук запропонував встановити постійний пункт ОБСЄ в окупованій Керчі.

 



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