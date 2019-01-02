У понеділок, 28 січня, у Нью-Йорку відбулася зустріч Постійного представника України при ООН Володимира Єльченка із Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером з метою обговорення ситуації на окупованих територіях України – на Донбасі та в Криму.

Про це йдеться в повідомленні постійного представника.

В.Єльченко та К.Волкер обговорили подальші кроки із відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, в тому числі шляхом розгортання на Донбасі міжнародної операції з підтримання миру. Окрема увага була приділена питанню звільнення із Росії українських заручників.

Постійний представник України висловив вдячність Спеціальному представнику за незмінну підтримку США України, яка продовжує протидіяти російській агресії.