У Нью-Йорку відбулася зустріч постпреда України при ООН і представника Держдепу США

08:01 29.01.2019 0 комментариев Украина

У понеділок, 28 січня, у Нью-Йорку відбулася зустріч Постійного представника України при ООН Володимира Єльченка із Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером з метою обговорення ситуації на окупованих територіях України – на Донбасі та в Криму.

Про це йдеться в повідомленні постійного представника.

В.Єльченко та К.Волкер обговорили подальші кроки із відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, в тому числі шляхом розгортання на Донбасі міжнародної операції з підтримання миру. Окрема увага була приділена питанню звільнення із Росії українських заручників.

Постійний представник України висловив вдячність Спеціальному представнику за незмінну підтримку США України, яка продовжує протидіяти російській агресії.



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