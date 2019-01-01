Глава МЗС Польщі закликає відправити в Україну миротворчу місію ООН
|08:41 29.01.2019
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|Украина
Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович закликає розглянути можливість відправки до України миротворчої місії ООН.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Польске радіо.
Очільник польського дипломатичного відомства виступив із цією заявою у Брюсселі на зустрічі міністрів з європейських країн-членів Ради Безпеки ООН із головою дипломатичного відомства ЄС Федерікою Моґеріні.
“Для нас важливе збереження проблеми агресії проти України на порядку денному міжнародних форумів, у тому числі й ООН. Варто розглянути чергові ініціативи, які наблизять нас до вирішення цього конфлікту, як, можливо, створення організації, миротворчої місії ООН в Україні, або також посади спеціального представника генерального секретаря ООН з питань України”, — заявив Чапутович.
Під час головування Польщі у Раді Безпеки ООН у травні минулого року відбулася дискусія, присвячена Україні. Тоді прозвучала критика агресивної поведінки Росії.
Міністр Чапутович повідомив, що наступного місяця, цього разу вже на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, заплановано дебати про становище на окупованих територіях України.
Польща пропонує створити посаду спеціального посла Генсека ООН для України.
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