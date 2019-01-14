Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив скаргу захисту та залишив під арештом фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Сервера Мустафаєва.

Про це повідомляє УНН із посиланням на проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

За інформацією активістів, засідання відбувалося у закритому режимі, але на оприлюднення рішення впустили батька Сервера — Рустема Мустафаєва.

Сервера Мустафаєва затримали 21 травня цього року в анексованому Росією Криму разом із іншим кримським татарином Едемом Смаїловим. Звинувачення проти них долучили до так званої “бахчисарайської справи “Хізб ут-Тахрір” — релігійної організації, яку російська влада вважає терористичною. До окупації Криму ця організація, яка ставить за мету створення ісламського халіфату мирними засобами, діяла на півострові на законних підставах.

Нагадаємо, Російська влада на місяць помістила у психіатричну лікарню для виявлення “вменяемости” фігуранта ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір” Сервера Мустафаєва.