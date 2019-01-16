Моніторингова група «Інституту чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» та BSNews повідомляє, що літак російської авіакомпанії Nordwind Airlines з місцем базування у Москві, бортовий номер VP-BJG, задіяний у підготовці перевороту у Венесуелі.

28 січня 2019 року о 14:00 за мч повітряне судно Boeing 777-2Q8(ER) з бортовим номером VP-BJG авіакомпанії Nordwind Airlines вилетіло з Міжнародного аеропорту «Внуково» (VKO, Москва) до Міжнародного аеропорту Каракасу (CSS). Прибуття до столиці Венесуели заплановане на 28 січня 2019 року о 20:10 за мч. Салон літака може вмістити до 400 пасажирів.

Повідомляємо, що повітряне судно VP-BJG російської авіакомпанії Nordwind Airlines у вересні 2018 року здійснювало пасажирські авіаперевезення до аеропорту Сімферополя в окупованій АР Крим і внесене до «чорного списку» суден, що незаконно здійснюють польоти до окупованого Росією півострова.

Моніторингова група регулярно публікує бази даних повітряних суден, задіяних у незаконних регулярних пасажирських авіаперевезеннях до окупованого Криму та надсилає їх до офіційних інституцій ЄС та США. Зокрема листи з детальними базами даних були надіслані до посольств країн ЄС та США в Україні, Верховній представниці Європейського Союзу Федеріці Могеріні та до Міністерства фінансів США.

Наголошуємо на доцільності запровадження міжнародних санкцій у сфері цивільної авіації щодо російських авіакомпаній та літаків, задіяних у незаконних авіаперевезеннях до та з окупованої АР Крим.

Довідка: Повітряне судно Boeing 777-2Q8(ER) з бортовим номером VP-BJG російської авіакомпанії Nordwind Airlines здійснювало також авіаперевезення до аеропортів Туреччини та Італії.

3 грудня 2018 року цей же літак здійснив рейс із Москви до Каракасу й у зворотному напрямку.

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Своїми польотами до Криму авіакомпанія та екіпаж цього літака порушили статтю 332-1 Кримінального кодексу України:

"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...

Редакція BSNews і Майдан закордонних справ (Київ) звертає увагу правоохоронних органів на необхідність реагування на факти порушення правового режиму окупованої території:

BSNews і «Майдан закордонних справ» внесли це повітярне судно до «чорного списку» порушників режиму тимчасово окупованої території України.

Це означає, що ми здійснюємо посилений моніторинг щодо цих авіакомпаній і конкретних повітряних суден, та інші дії за адміністративними, дипломатичними, авіаційними і правовими каналами. Звертаємо увагу, що, як і з питань аналогічних порушень з боку морських суден, ці дії мають дуже хороші перспективи.

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Моніторинг порушень міжнародних санкцій до РФ та правового режиму на тимчасово окупованій території Криму здійснюється за підтримки Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду «Відродження». Позиція Міжнародного фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів