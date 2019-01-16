Російський літак із кримського "чорного списку" задіяний у підготовці перевороту у Венесуелі
|22:50 28.01.2019
|0 комментариев
|Read in English
|Симферополь
Моніторингова група «Інституту чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» та BSNews повідомляє, що літак російської авіакомпанії Nordwind Airlines з місцем базування у Москві, бортовий номер VP-BJG, задіяний у підготовці перевороту у Венесуелі.
28 січня 2019 року о 14:00 за мч повітряне судно Boeing 777-2Q8(ER) з бортовим номером VP-BJG авіакомпанії Nordwind Airlines вилетіло з Міжнародного аеропорту «Внуково» (VKO, Москва) до Міжнародного аеропорту Каракасу (CSS). Прибуття до столиці Венесуели заплановане на 28 січня 2019 року о 20:10 за мч. Салон літака може вмістити до 400 пасажирів.
Повідомляємо, що повітряне судно VP-BJG російської авіакомпанії Nordwind Airlines у вересні 2018 року здійснювало пасажирські авіаперевезення до аеропорту Сімферополя в окупованій АР Крим і внесене до «чорного списку» суден, що незаконно здійснюють польоти до окупованого Росією півострова.
Моніторингова група регулярно публікує бази даних повітряних суден, задіяних у незаконних регулярних пасажирських авіаперевезеннях до окупованого Криму та надсилає їх до офіційних інституцій ЄС та США. Зокрема листи з детальними базами даних були надіслані до посольств країн ЄС та США в Україні, Верховній представниці Європейського Союзу Федеріці Могеріні та до Міністерства фінансів США.
Наголошуємо на доцільності запровадження міжнародних санкцій у сфері цивільної авіації щодо російських авіакомпаній та літаків, задіяних у незаконних авіаперевезеннях до та з окупованої АР Крим.
Довідка: Повітряне судно Boeing 777-2Q8(ER) з бортовим номером VP-BJG російської авіакомпанії Nordwind Airlines здійснювало також авіаперевезення до аеропортів Туреччини та Італії.
3 грудня 2018 року цей же літак здійснив рейс із Москви до Каракасу й у зворотному напрямку.
***
Своїми польотами до Криму авіакомпанія та екіпаж цього літака порушили статтю 332-1 Кримінального кодексу України:
"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...
Редакція BSNews і Майдан закордонних справ (Київ) звертає увагу правоохоронних органів на необхідність реагування на факти порушення правового режиму окупованої території:
BSNews і «Майдан закордонних справ» внесли це повітярне судно до «чорного списку» порушників режиму тимчасово окупованої території України.
Це означає, що ми здійснюємо посилений моніторинг щодо цих авіакомпаній і конкретних повітряних суден, та інші дії за адміністративними, дипломатичними, авіаційними і правовими каналами. Звертаємо увагу, що, як і з питань аналогічних порушень з боку морських суден, ці дії мають дуже хороші перспективи.
* * *
Моніторинг порушень міжнародних санкцій до РФ та правового режиму на тимчасово окупованій території Криму здійснюється за підтримки Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду «Відродження». Позиція Міжнародного фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів
Ещё на эту тему:
27 літаків із 11 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 27 січня
23 літаки з 11 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 26 січня
25 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 25 січня
21 літак із 10 російських авіакомпаній здійснював рейси до окупованого Криму 24 січня
26 літаків із 11 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 23 січня
20 літаків із 10 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 22 січня
23 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 21 січня
26 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 20 січня
23 літаки з 11 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 19 січня
22 літаки з 10 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 17 січня
28 літаків із 11 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 16 січня