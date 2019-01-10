В случае размещения Россией в аннексированном Крыму ракетных комплексов "Искандер", их ракеты будут способны достичь Киева за пять минут.

Об этом рассказал заведующий отдела трансатлантических исследований Института международных отношений Украины Сергей Толстов, сообщают События Крыма.

"Сообщалось, что "Искандеры" уже есть в Крыму. Поскольку от Крыма до Киева – 900 км, учитывая кривизну дороги, там чуть больше тысячи километров... Все стратегические объекты Украины оказываются под угрозой. Сможет ли украинская система обороны отслеживать все эти пуски? Поскольку здесь дальность полета – пять минут. А по Днепру и Запорожью – не более пяти минут", – отметил эксперт.

По его словам, под ударом "Искандеров" могут оказаться и страны НАТО, в первую очередь – Румыния.

"Крым выполняет роль Калининградской области в Черноморском регионе. Он выгоден в том плане, что там можно размещать более дешевое вооружение меньшей мощности, которое будет направлено прежде всего на Румынию. И в порт Констанца – порт базирования кораблей НАТО, которые заходят временно", – добавил Толстов.

В конце декабря 2018 года недалеко от российского Краснодара и в 260 километрах от аннексированного Крыма Россия развернула установки "Искандер". Их расположение заметили и сфотографировали со спутника. Эти комплексы могут запускать ракеты на тысячи километров.

В декабре 2018 года в Министерстве иностранных дел Украины, отметили, что Россия разместила на границе с Украиной ракетные комплексы "Искандер", передислоцировала на территорию Крыма 100 боевых самолетов нового типа Су-27 и Су-30, которые "способны действовать на всей глубине черноморского региона и почти всей территории Украины".

4 декабря 2018 года США выдвинули России ультиматум и потребовали от Москвы в течение 60 дней вернуться к выполнению обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности. В противном случае Вашингтон пригрозил выйти из данного соглашения.