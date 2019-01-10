У порту Маріуполя через Керченський міст знизилися вантажопереробки
|20:41 28.01.2019
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|Крым
Обсяги переробки вантажів у Маріупольському морському торговельному порту в 2018 році зменшилися на 9,8% у зв'язку з проблемами, пов'язаними з будівництвом Керченського моста і багатодобовими оглядами судів в Керч-Єнікальському каналі.
Про це повідомляє УНН з посиланням на ДП "Маріупольський морський торговельний порт".
"Через проблеми, пов'язані з будівництвом Керченського моста і багатодобовими оглядами судів в Керч-Єнікальському каналі, обсяги вантажопереробки в порівнянні з 2017 роком зменшилися на 9,8% і склали 5,303 млн тонн. Відповідно, знизилися показники по доходах і прибутку", - йдеться в повідомленні.
При цьому, відрахування підприємства до бюджетів всіх рівнів, в тому числі цільових фондів, склали 440,5 млн грн.
"З них 248,5 млн грн - до державного бюджету; 90,2 млн грн - до місцевого і 101,8 млн грн - до цільових фондів. При цьому варто відзначити, що відрахування порту до місцевого бюджету навіть збільшилися - на 6,5 % або більше, ніж на 5 млн грн", - уточнили в Маріупольському порту.
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