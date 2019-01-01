Болгарія позбавила громадянства російського мільйонера Сергія Адоньєва через судимість за шахрайство в США 20 років тому.

Про це заявила віце-президент Болгарії Іліяна Йотова, повідомляє агентство AP, передає Укрінформ.

"В інтерв'ю приватному телеканалу bTV в неділю віце-президент Болгарії Іліяна Йотова заявила, що підписала остаточний документ, який скасовує громадянство Адоньєва в травні 2018 року", - йдеться у повідомленні.

За словами Йотової, вона підписала остаточний документ, який скасовує громадянство Адоньєва, "після ретельного аналізу нашими службами безпеки". Віце-президент зазначила, що уряд Болгарії не мав такої інформації у 2008 році, коли Адоньєву було надано громадянство країни.

57-річний Адоньєв, який був співзасновником російського мобільного оператора Yota, спонсорував одного з кандидатів на президентських виборах в Росії минулого року - Ксенію Собчак.

За даними Forbes, Адоньєв володіє статком у 700 млн доларів.

У 1997 році Адоньєв був засуджений до 30 місяців в'язниці і штрафу 4 мільйони доларів за участь у шахрайській схемі, в рамках якої в США нелегально постачався кубинський цукор.