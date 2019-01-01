Министр энергетики Румынии Антон Антон сообщил, что во время председательства Румынии в ЕС страна вынесет на рассмотрение вопрос о распространении третьего энергетического пакета на морские газопроводы, в том числе на «Северный поток-2».

Об этом сообщает S&P, передает ГРОМАДСЬКЕ.

Отметим, что в случае принятия такого решения России придется уступить право на единоличное пользование газопроводом, позволить другим странам и компаниям прокачивать ним газ, а также установить прозрачную систему образования тарифа на транзит газа через газопровод.

«Мы хотели бы, чтобы наше председательство в ЕС позволило сделать существенные шаги на пути к продвижению этой инициативы», — сообщил Антон Антон во время заседания комитета по вопросам энергетики в Европарламенте.

На соответствующую инициативу уже отреагировали в украинском Нафтогазе.

«Если такое решение будет принято, то в отношении "Северного потока-2" будут действовать требования об анбандлинге (разделение компании — ред.), свободному доступу к пропускной способности, прозрачному тарифообразованию. А это противоречит планам России, которая задумывала этот проект в качестве инструмента политического влияния и шантажа», — сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

В то же время, для того, чтобы соответствующие законодательные изменения к энергетическому законодательству ЕС распространились на «Северный поток-2», их необходимо принять до того, как Газпромом закончит этот газопровод.

Отметим, что речь идет о принятии решения Европарламента о распространении действия Третьего энергопакета ЕС на российские газопроводы. Эта директива предусматривает отделение функций поставки газа от его добычи.

То есть, в случае его принятия, Россия должна была разрешить поставлять газ через свои морские газопроводы другим поставщикам и потеряла бы контроль над ними. В случае отказа проводить такую ​​реформу, европейским странам запретили бы покупать российский газ, который поставляют по российскому газопроводу.

Ранее сообщалось, что Газпром построил уже 370 километров «Северного потока-2» и завершил работы в территориальных водах Германии.

Напомним, что 12 декабря, Европарламент принял резолюцию, которой призвал отказаться от строительства «Северного потока-2».

Nord Stream-2 является второй ветвью проекта «Северный поток», нацеленного на поставку российского газа в ЕС в обход Украины и восточных государств-членов Евросоюза. Первая ветвь (Nord Stream-1) функционирует с 2011 — 2012 годов. Вторая ветвь может позволить Газпрому поставлять российский газ в ЕС без использования украинской газотранспортной системы.

Отметим, что транзит российского газа через газотранспортную систему Украины является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг и приносит Украине ежегодно несколько миллиардов долларов. Потеря Украиной транзита будет означать потерю значительной части валютной выручки. Россия стремится отказаться от транзита газа через Украину за счет строительства газопроводов в обход Украины, в частности «Северного потока-2».

Ранее стало известно, что канцлер Австрии Курц заявил, что поддерживает реализацию Россией газопровода в обход Украины «Северный поток-2».

3 мая в Германии начали строить наземную часть «Северного потока-2», несмотря на отсутствие всех разрешений от стран, через которые будет пролегать газопровод.

Порошенко назвал сторонников строительства нового российского газопровода «сообщниками РФ» и заявил, что «Северный поток-2» монополизирует поставки газа в ЕС со стороны России. Также президент Украины договорился с заместителем госсекретаря США Уэссом Митчеллом о совместных действиях по противодействию строительству «Северного потока-2».

5 апреля Верховная Рада Украины призвала мир не поддерживать строительство российского «Северного потока-2».

В Финляндии уже обжаловали в суде разрешение на строительство «Северного потока-2». Кроме того, немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2».

Потеря Украиной транзита будет означать потерю значительной части валютной выручки.