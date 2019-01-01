Стокгольмский арбитраж начал разбирательство по второму транзитному спору "Нафтогаза" и "Газпрома"
|19:41 28.01.2019
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|Украина
28 января в Стокгольме началось первое заседание арбитража по спору НАК "Нафтогаз України" с российским "Газпромом" о транзите газа.
Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает Гордон.
Идет Case Management Conference – предварительное судебное заседание, уточнил он.
После поражения в Стокгольмском арбитраже по делу о недостаточных объемах транзита через Украину "Газпром" был обязан выплатить украинской стороне $4,63 млрд. Российский монополист в марте 2018 года подал иск о расторжении транзитного контракта.
В июле "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 года и взыскать с "Газпрома" примерно $12 млрд за период с 18 марта 2018-го по 31 декабря 2019 года (срок окончания действующего контракта).
Арбитраж в сентябре решил объединить оба иска в одно дело.
9 января 2019 года глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Украина готова пересмотреть либо отказаться от иска к "Газпрому" на $12 млрд при условии заключения нового долгосрочного контракта на транзит. Витренко уточнил, что сумма исковых требований может быть снижена до $2 млрд.
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