28 января в Стокгольме началось первое заседание арбитража по спору НАК "Нафтогаз України" с российским "Газпромом" о транзите газа.

Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает Гордон.



Идет Case Management Conference – предварительное судебное заседание, уточнил он.



После поражения в Стокгольмском арбитраже по делу о недостаточных объемах транзита через Украину "Газпром" был обязан выплатить украинской стороне $4,63 млрд. Российский монополист в марте 2018 года подал иск о расторжении транзитного контракта.



В июле "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 года и взыскать с "Газпрома" примерно $12 млрд за период с 18 марта 2018-го по 31 декабря 2019 года (срок окончания действующего контракта).



Арбитраж в сентябре решил объединить оба иска в одно дело.



9 января 2019 года глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Украина готова пересмотреть либо отказаться от иска к "Газпрому" на $12 млрд при условии заключения нового долгосрочного контракта на транзит. Витренко уточнил, что сумма исковых требований может быть снижена до $2 млрд.

