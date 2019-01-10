Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, которого подозревают в незаконном рыбном промысле, а также в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее, пропал без вести.

Об этом 28 января в Facebook заявил его адвокат Максим Могильницкий, передает Гордон.



"По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", – написал адвокат.



Он добавил, что имеет "очень серозные" основания для беспокойства, и допускает, что это могут быть провокации со стороны правоохранительных органов или представителей радикальных организаций.



Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25 марта 2018 года в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находилось 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда". Членов экипажа судна оштрафовали.



6 апреля суд арестовал Горбенко по подозрению в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее. Позже капитану "Норда" выдвинули новое подозрение – незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом. 11 апреля херсонский суд отпустил Горбенко под личное обязательство с запретом посещать Крым. 4 октября его дело направили в суд. Горбенко продолжает находиться в Украине.



19 апреля два члена экипажа "Норда" покинули Украину, показав документы, выданные им в консульстве РФ в Харькове. 30 октября в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой заявили, что семерых моряков с "Норда" обменяли на семерых украинских моряков судна ЯМК-0041, задержанного РФ в аннексированном РФ Крыму.



Суд четыре раза переносил рассмотрения дела Горбенко, последний раз 10 января 2019 года.



