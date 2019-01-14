Незаконно засуджений в анексованому Криму український активіст Володимир Балух не має наміру просити про помилування.

Про це розповів Крим.Реалії заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляє День.

«Балух усвідомлює, що ніякого правосуддя в Росії немає, і рішення про відмову у звільненні його не здивувало. Він не визнає свою провину. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом Росії, засуджений має визнати провину і звернутися з проханням про помилування. Просити, щоб його помилували і «дали умовно», він не буде. Свій термін він буде досиджувати», - сказав Чийгоз.