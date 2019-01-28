Столтенберг закликав послів НАТО затвердити приєднання Македонії
|18:41 28.01.2019
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|Греция
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав послів країн-членів Альянсу схвалити додаток до протоколу про приєднання Республіки Північна Македонія.
Про це повідомив глава брюссельського офісу Bloomberg Нікос Хрисолорас у Twitter, передає Еспресо.
"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав послів країн-членів Альянсу схвалити додаток до протоколу про приєднання Північної Македонії шляхом “мовчазної процедури”, час якої спливає сьогодні о 17.30 за Брюсселем", - написав він.
Зазначається, що протокол про приєднання до Альянсу дасть країні право брати участь у всіх органах НАТО без права голосу, а повноправне членство має розпочатись після того, як усі держави-члени Альянсу ратифікують протокол про приєднання Македонії у своїх парламентах.
Як повідомлялося, 25 січня парламент Греції проголосував за ратифікацію угоди, згідно з якою Колишня Югославська Республіка Македонія перейменовується на Республіку Північна Македонія.
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