Адвокат політв'язня Едема Бекірова подав скаргу на дії слідчого ФСБ Росії Івана Романця.

Про це повідомив адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Олексій Ладін, передає Еспресо .

Ладін розповів, що захист надав алібі Бекірову, що він не знаходився в тому місці, про яке розповів засекречений свідок Маметов, і не передавав йому вибухівку і патрони. Після цього адвокат подавав слідчому клопотання вилучити мобільні телефони Бекірова з російською та українською сім-картами і перевірити їх місцезнаходження в зазначений свідком період - травень 2018 року.

"Слідчий не обґрунтовано і не мотивовано відмовив у перевірці алібі, незважаючи на те, що це обов'язково для нього. Він пояснив, що слідство і так все вже знає, тому щось додатково встановлювати немає необхідності. Він фактично підтвердив формальність своїх дій, підтвердивши, що слідство не має нічого спільного з нормами КПК. Очевидно, що з такою позицією немає необхідності проводити і слідство, і суд. Тоді нехай ФСБ просто винесе вирок Бекірову і на цьому все закінчиться", - повідомив Ладін.

Нагадаємо, російські силовики затримали на в'їзді в окупований Крим жителя Новоолексіївки Херсонської області кримськотатарського активіста Едема Бекірова. А на засіданні суду йому стало погано.

10 січня окупаційний "суд" у Криму залишив Едема Бекірова під арештом до 11 лютого.

Повідомлялося, що Бекірова, обвинуваченого в зберіганні вибухівки та боєприпасів, вивезуть 14 січня на тиждень до сімферопольської лікарні ім. Семашка для медобстеження.