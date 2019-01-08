Ракетний есмінець ВМС США залишив Чорне море
|18:01 28.01.2019
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Американський есмінець USS Donald Cook покинув Чорне море через протоку Босфор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TwitterШостого флоту США, який дислокується в Середземному морі.
Зокрема, в Twitter опубліковано фото з підписом: "Моряки на борту есмінця USS Donald Cook DDG75 спостерігають, як корабель перетинає протоку Босфор 28 січня 2019 року".
Зазначимо, Donald Cook є міноносцем четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані крилаті ракети "Томагавк" зі здатністю нести ядерні заряди.
Нагадаємо, американський есмінець USS Donald Cook зайшов в акваторію Чорного моря 19 січня 2019 року.
Командир есмінця Метью Пауел повідомив, що ВМС США продовжують надавати підтримку своїм членам і партнерам в регіональних інтересах, для забезпечення стабільності на море.
У заяві ВМС США підкреслили, що вони регулярно діють в Чорному морі відповідно до Конвенції Монтре і міжнародним правом.
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