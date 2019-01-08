Ракетний есмінець ВМС США залишив Чорне море

18:01 28.01.2019 0 комментариев

Американський есмінець USS Donald Cook покинув Чорне море через протоку Босфор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TwitterШостого флоту США, який дислокується в Середземному морі.

Зокрема, в Twitter опубліковано фото з підписом: "Моряки на борту есмінця USS Donald Cook DDG75 спостерігають, як корабель перетинає протоку Босфор 28 січня 2019 року".

Зазначимо, Donald Cook є міноносцем четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані крилаті ракети "Томагавк" зі здатністю нести ядерні заряди.

Нагадаємо, американський есмінець USS Donald Cook зайшов в акваторію Чорного моря 19 січня 2019 року.

Командир есмінця Метью Пауел повідомив, що ВМС США продовжують надавати підтримку своїм членам і партнерам в регіональних інтересах, для забезпечення стабільності на море.

У заяві ВМС США підкреслили, що вони регулярно діють в Чорному морі відповідно до Конвенції Монтре і міжнародним правом.



Ещё на эту тему:

11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
07:33 21.01.2019
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ приступил к слежению за американским эсминцем Donald Cook
21:33 19.01.2019
Ракетний есмінець 6 флоту США увійшов в Чорне море
08:01 10.01.2019
Входження у Чорне море бойового корабля РФ має непокоїти усі чорноморські країни
11:39 08.01.2019
Другу постійну групу кораблів НАТО очолюватиме нідерландський фрегат / Фото
09:34 08.01.2019
Десантний корабель ВМС США здійснить навчання в Чорному морі
08:47 08.01.2019
У Пентагоні прокоментували знаходження корабля ВМС США в Чорному морі
12:10 07.01.2019
Сторожевой корабль ЧФ РФ "Пытливый" наблюдает за американским десантным транспорт-доком Fort McHenry
17:40 06.01.2019
Морська експедиційна група США йде до Чорного моря
18:01 20.12.2018
Делегации ВМС Украины и Великобритании провели протокольную встречу
07:01 20.12.2018
Глава делегації британських ВМС: «Візит корабля - це черговий крок Великобританії на підтримку України» / Фото
11:24 19.12.2018
Біля причалу Одеського морського порту пришвартувався розвідувальний корабель Королівського флоту Великої Британії
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
17:41 28.01.2019
ЄС закликав Вірменію розслідувати смерть політика, який помер у в’язниці, голодуючи 52 дні
13:21 25.01.2019
Пашинян сравнил выход Армении из ЕАЭС с выводом войск США из Ирака
11:21 24.01.2019
Концерн "Калашников" подписал контракт на поставку Армении автоматов АК-12
09:21 22.01.2019
В Армении по тревоге подняли более 2,5 тыс. российских военных
Все новости страны
Болгария Болгария
20:21 28.01.2019
Болгарія забрала громадянство у російського мільйонера
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
Все новости страны
Греция Греция
18:41 28.01.2019
Столтенберг закликав послів НАТО затвердити приєднання Македонії
10:21 28.01.2019
Грецька поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати проти націоналістів / Відео
20:41 25.01.2019
Генсек НАТО чекає приєднання Північної Македонії до Альянсу
18:21 25.01.2019
Парламент Греції погодив назву для Македонії
Все новости страны
Грузия Грузия
17:21 28.01.2019
Грузія може стати членом ЄС так, щоб не називатися ним - президент
13:21 28.01.2019
85% опрошенных считают, что объявленная правительством цель о вступлении Грузии в ЕС является приемлемой
10:41 28.01.2019
Более 3 тыс. российских военных в Абхазии подняты тревоге
13:21 24.01.2019
В Грузии признали хачапури памятником культурного наследия / Фото
Все новости страны
Молдова Молдова
13:41 28.01.2019
Провокации в Зоне безопасости. Тирасполь установил новые «таможенные» и «пограничные» посты
19:21 24.01.2019
Кишинів викликав "на килим" посла Росії
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
Все новости страны
Россия Россия
09:21 28.01.2019
Мінфін США повідомив про зняття санкцій відносно ключових активів Олега Дерипаски
19:01 25.01.2019
Россия разочарована тем, что США предпочли вернуться к программе "звездных войн"
17:41 25.01.2019
У НАТО готуються на випадок, якщо Росія не повернеться до виконання договору про ракети
16:41 25.01.2019
Штати хочуть провести у Пекіні "ракетні" переговори з РФ
Все новости страны
Румыния Румыния
20:01 28.01.2019
Румыния предложила распространить европейские энергетические правила на «Северный поток-2»
19:21 23.01.2019
Екс-глава антикорупційного директорату Румунії претендує на пост головного прокурора ЄС
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
Все новости страны
Турция Турция
09:41 28.01.2019
Турецька армія провела операцію проти курдських формувань у Сирії в неділю
08:41 28.01.2019
Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.
12:21 24.01.2019
Анкара не примет в качестве лидера Сирии человека, который стал причиной смерти миллионов людей
08:41 24.01.2019
Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував сирійський саміт
Все новости страны
Украина Украина
22:50 28.01.2019
Російський літак із кримського "чорного списку" задіяний у підготовці перевороту у Венесуелі
21:01 28.01.2019
Оккупированный Крым выполняет роль Калининградской области в Черноморском регионе
20:41 28.01.2019
У порту Маріуполя через Керченський міст знизилися вантажопереробки
19:41 28.01.2019
Стокгольмский арбитраж начал разбирательство по второму транзитному спору "Нафтогаза" и "Газпрома"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс