У ЄС закликали уряд Вірменії розслідувати смерть лідера невеликої політичної партії, який помер у в’язниці через два місяці після оголошення голодування.

Про це на брифінгу в Брюсселі у понеділок заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич, повідомляє "Європейська правда".

51-річний Мгер Єгіазарян помер в суботу вранці, через 52 днів після початку голодування.

"Ми знаємо про цю справу і очікуємо дій від вірменської влади… Ми очікуємо, що уряд Вірменії забезпечить належне розслідування цієї справи та вживе заходів, які будуть необхідні по завершенні розслідування", - заявила Косьянчич.

Єгіазарян був віце-президентом партії "Вірменські орли: об’єднана Вірменія", створеної влітку минулого року.

4 грудня його заарештували за звинуваченням у вимаганні 10 тисяч доларів. Політик заперечував звинувачення і оголосив голодування наступного дня після свого арешту.