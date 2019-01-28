ЄС закликав Вірменію розслідувати смерть політика, який помер у в’язниці, голодуючи 52 дні
|17:41 28.01.2019
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|Армения
У ЄС закликали уряд Вірменії розслідувати смерть лідера невеликої політичної партії, який помер у в’язниці через два місяці після оголошення голодування.
Про це на брифінгу в Брюсселі у понеділок заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич, повідомляє "Європейська правда".
51-річний Мгер Єгіазарян помер в суботу вранці, через 52 днів після початку голодування.
"Ми знаємо про цю справу і очікуємо дій від вірменської влади… Ми очікуємо, що уряд Вірменії забезпечить належне розслідування цієї справи та вживе заходів, які будуть необхідні по завершенні розслідування", - заявила Косьянчич.
Єгіазарян був віце-президентом партії "Вірменські орли: об’єднана Вірменія", створеної влітку минулого року.
4 грудня його заарештували за звинуваченням у вимаганні 10 тисяч доларів. Політик заперечував звинувачення і оголосив голодування наступного дня після свого арешту.
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