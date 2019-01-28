Грузія запропонує Євросоюзу нову ініціативу, націлену на ще тіснішу інтеграцію з блоком.

Про це президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила в інтерв'ю Euradio.fr, передає Європейська Правда.

За її словами, нині ЄС переживає ряд криз, зокрема Brexit, які можуть змінити його "конфігурацію".

"Brexit може створити нові можливості. Будуть створені нові нестандартні формати, які зможе використовувати Грузія. Наша ідея полягає в тому, щоб використати вирішальний момент європейських виборів і 10-річчя програми "Східне партнерство", щоб організувати конференцію в Батумі, на яку ми запросимо членів ЄС та асоційовані держави. Саме асоційовані держави повинні вносити пропозиції, тому що у ЄС поки не буде часу думати про майбутнє і висувати нові ідеї", - сказала Зурабішвілі.

Ключова ідея цього плану дій полягає в тому, що "Грузія може стати членом ЄС так, щоб не називатися членом", зазначила вона.

"Ми вже оформили транспортну угоду, такі програми, як Erasmus, дуже популярні серед грузинських студентів. Ми повинні добре подумати і подати конкретний список пропозицій, що виражають наші інтереси. Зокрема, охорона навколишнього середовища, трудове законодавство, це - кілька сфер, в яких нам потрібні ресурси", - підкреслила Зурабішвілі.

"Ми повинні вжити заходів для фізичного зближення з ЄС. Це, конкретно, означає об'єднання людей і товарів за допомогою Чорного моря. Це буде видимий і символічний крок вперед. З цією метою ми приєдналися до європейської транспортної мережі, за допомогою якої Грузія отримає дохід в 3,5 млрд євро від інвестиційної програми", - додала голова держави.