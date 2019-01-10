С 27 января по 2 февраля в Украине будет работать миссия Евросоюза, цель которой является оценка возможностей совместной реализации ряда проектов инфраструктурного развития Приазовья.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров, передают Порты Украины.

«Согласно нашим договоренностям, миссия приезжает 27 января и будет работать до 2 февраля. Надо системно поработать и продолжить реализацию стратегической задачи — обновления Украины и Азовского региона», — сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время специального совещания в пятницу.

Премьер напомнил, что приезд миссии был одной из тем его переговоров с руководством ЕС и руководством правительства Германии в конце прошлого года. «Вопрос Азовского моря стал особенно актуальным, когда россияне начали блокировать наши порты и соответствующим образом блокировать наши экономические возможности. Мы договорились, в том числе во время последнего заседания Совета ассоциации с ЕС (в декабре в Брюсселе), что наши партнеры совместно с нами помогут нам реализовать ряд инфраструктурных проектов», — отметил Гройсман.

По словам премьера, таких проектов сейчас шесть. В их числе — строительство автодороги Запорожье — Мариуполь, электрификация и модернизация нескольких железнодорожных участков, в том числе — Камыш-Заря — Волноваха. Выполнение поставленных задач вписывается в общегосударственные инфраструктурные программы, соответствует целям промышленного развития и будет способствовать экономическому развитию региона Азовского моря.

Глава правительства поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и руководителю «Укравтодора» Славомиру Новаку встретиться с миссией ЕС и обеспечить условия работы специалистов.