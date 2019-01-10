Україна посилює оборонні можливості на морі.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, передає УНН.

"Ми працюємо над посиленням наших можливостей на морі. Ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити нашу присутність в Азовському морі та захистити наші порти", - сказав він.

Нагадаємо, протягом останніх кількох років у Збройних силах України створено корпус резерву та танкову бригаду резерву на випадок відкритої агресії проти держави.

Міністр підкреслив, що у випадку загострення ситуації на фронті або відкритої агресії іншої країни проти України резервний корпус та резервна танкова бригада зможуть бути мобілізовані у найкоротші терміни.