У Криму назріває нова загроза екологічної катастрофи через діяльність Камиш-Бурунського залізорудного комбінату в районі Керчі.

Про це написав у Facebook координатор групи "Інформаційний спротив" народний депутат Дмитро Тимчук, повідомляє Укрінформ.

"Це пов'язано з розбиранням комерційними будівельними підприємствами, контрольованими РФ, сховища відходів металургійного виробництва, накопичених у результаті роботи Камиш-Бурунського залізорудного комбінату в контексті видобутку сипучих будматеріалів", - написав Тимчук.

За його словами, створені на місці кримських озер Нижньо-Чербуське і Верхньо-Чербуське сховище відходів металургії - це гідротехнічні споруди, які містять токсичні речовини у вигляді мілкодісперних частинок.

"Вміст у них фосфору, хрому, ванадію і миш'яку перевищує гранично допустиму концентрацію в 30-150 разів, у залежності від місця забору проби. Водночас, накопичені запаси сипучих відходів на сьогодні використовуються як добавки під час виготовлення цементу і будівельного піску", - зазначив нардеп.

Тимчук застерігає, що ця ситуація може "призвести до спалаху масових захворювань населення, а також загрожує флорі та фауні на сотні кілометрів від сховищ, шляхом поширення токсичних речовин морською водою вздовж узбережжя Чорного моря".

За даними ІС, Камиш-Бурунський залізорудний комбінат - нині закрите підприємство з видобутку, збагачення та агломерації руд заліза (в т.ч. з домішками миш'яку, фосфору та ін.) в р-ні Керчі, раніше виробляв офлюсований агломерат залізних руд і флюсовий вапняк. Включає 3 залізорудних і 1 вапняковий кар'єри, дробильно-збагачувальну і агломераційну фабрики, ін. об'єкти.