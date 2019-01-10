"Национализированное" оккупантами предприятие «Черноморнефтегаз» готово заплатить за вооруженную и невооруженную охрану своих объектов почти 177 млн рублей.

Информация о проведении двух соответствующих аукционов размещена на сайте госзакупок, передает Крым Информ.

По условиям договора, охрана объектов должна осуществляться в течение года с момента подписания контракта. «Исполнитель приступает к охране объектов в течение трех календарных дней только после получения заявки на каждый объект в отдельности либо заявки с указанием перечня объектов, подлежащих охране», – уточняется в документации.

Согласно техническому заданию первой закупки, объекты, подлежащие вооруженной и невооруженной охране, находятся в Симферополе, Феодосии, Черноморском, Сакском, Бахчисарайском, Ленинском районах и в Краснодарском крае (Темрюкский район, станица Тамань). Всего 44 поста, из них 15 вооружённых круглосуточных постов, 28 невооружённых круглосуточных постов и один невооружённый полусуточный пост. Начальная (максимальная) цена договора составляет 81 млн рублей.

Второй договор на услуги по невооруженной охране объектов «Черноморнефтегаза» предусматривает оборудование 52 постов, из которых 43 круглосуточных поста, четыре посуточных, три мобильных группы (автопатруля) и две группы немедленного реагирования.

Объекты располагаются в городах Симферополь, Евпатория, Феодосия, Севастополь, поселке Черноморское, а также в Ленинском, Черноморском, Джанкойском, Раздольненском, Симферопольском, Сакском, Красногвардейском, Советском, Бахчисарайском районах. Начальная цена договора составляет 95,6 млн рублей.

В качестве источника финансирования указаны собственные средства ГУП РК «Черноморнефтегаз».