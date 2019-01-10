Морская авиация Черноморского флота страны оккупанта готовится к проведению лётного тактического учения в условия противодействия сил условного противника.

Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.

«Экипажи вертолётов и самолётов морской авиации Черноморского флота готовятся к лётному тактическому учению (ЛТУ). Технический и лётный состав экипажей вертолётов Ми-8, Ка-27ПС и Ка-27ПЛ, а также самолётов Ан-26 и Бе-12 проходит предполётную подготовку и тренировочные полёты с выполнением отдельных элементов предстоящего учения», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы флота, условным противником для морской авиации будет выступать истребительная авиация Южного военного округа, базирующаяся на аэродромах аннексированного Крымского полуострова. В тренировочных полётах примут участие как опытные, так и молодые лётчики, пополнившие авиационные подразделения Черноморского флота в 2018 году.

В пресс-службе отметили, что в рамках учений летчики должны отработать приёмы маскировки при полётах на сверхнизких высотах с огибанием рельефа местности и научиться выполнять поставленные задачи нестандартно.