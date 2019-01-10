Заниматься архитектурой Ялты оккупанты поручили жительнице Сахалинской области
|15:21 28.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Оккупантами назначен новый "руководитель департамента архитектуры и градостроительства" Ялты.
Информацию об этом предоставили в пресс-службе городской "администрации", сообщают Новости Крыма.
Сообщается, что "департамент" возглавила Елена Орлинская, работавшая главным архитектором города Холмск в Сахалинской области.
По словам новой начальницы департамента, она сможет выполнить задачи по благоустройству Ялты и поселков, входящих в Ялтинский округ.
А задачи, перед архитектором поставили непростые.
Необходимо регламентировать архитектуру и строительство в Ялте таким образом, чтобы не уничтожить исторический облик города и способствовать развитию туристического потенциала, не забывая при этом о комфортных условиях для жизни местного населения.
Как известно, в конце ноября прошлого года в Ялте исчез главный архитектор Эдем Керимов. Спустя время он прислал заявление об уходе.
Ещё на эту тему:
У порту Маріуполя через Керченський міст знизилися вантажопереробки
Адвокат заявил об исчезновении капитана судна "Норд"
В окупованому Криму назріває нова екологічна катастрофа
Оккупанты Крыма, сорвавшие подготовку пляжей к прошлому сезону, выдали свежие обещания
Пострадавшие при пожаре на танкерах моряки недовольны условиями керченской больницы, керченские медики моряками
На автоподходах к Керченскому мосту обрушились искусственно созданные насыпи / Фото
Оккупанты устроили неприятный сюрприз на Керченском мосту
OpenMarket знову виставляє на торги судно "Норд", знижка — 20%