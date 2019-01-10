Оккупантами назначен новый "руководитель департамента архитектуры и градостроительства" Ялты.

Информацию об этом предоставили в пресс-службе городской "администрации", сообщают Новости Крыма.

Сообщается, что "департамент" возглавила Елена Орлинская, работавшая главным архитектором города Холмск в Сахалинской области.

По словам новой начальницы департамента, она сможет выполнить задачи по благоустройству Ялты и поселков, входящих в Ялтинский округ.

А задачи, перед архитектором поставили непростые.

Необходимо регламентировать архитектуру и строительство в Ялте таким образом, чтобы не уничтожить исторический облик города и способствовать развитию туристического потенциала, не забывая при этом о комфортных условиях для жизни местного населения.

Как известно, в конце ноября прошлого года в Ялте исчез главный архитектор Эдем Керимов. Спустя время он прислал заявление об уходе.