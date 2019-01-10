Керченская паромная переправа планирует возобновить паромное сообщение
|14:41 28.01.2019
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|Крым
Керченская паромная переправа планирует возобновить паромное сообщение Порт Крым – Порт Кавказ с середины февраля 2019 года.
Об этом журналистам Керчь.ФМ рассказал собственный источник на переправе.
«Уже сейчас бензовозы готовы идти в обеих направлениях, так как с проездом по Крымскому мосту есть свои нюансы. Перевозчики боятся больших штрафов. Поэтому готовы до того, как будет запущена железная дорога пользоваться паромами. Также ждут паромов и негабаритные грузы, которые тоже проблематично перевозить по мосту. Сейчас мы завершим процесс оформления документов и запустимся во второй декаде февраля», - сказал источник.
А пока фуры с огнеопасными жидкостями едут по Керченскому мосту. Вчера журналисты засняли их движущихся в оккупированный Крым.
Стоит отметить, что бензин в приказе Минтранса РФ № 460 на который ссылаются различные эксперты, прямо не указано на запрет перевозки бензина по Керченскому мосту.
Однако, запрет связывают именно с этим Приказом.
"На период строительства до 2019 года Минтрансом РФ был издан приказ о запрете перевозки через транспортный переход опасных грузов. Информации об отмене этого приказа у нас нет", - сказал собеседник.
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