Керченская паромная переправа планирует возобновить паромное сообщение Порт Крым – Порт Кавказ с середины февраля 2019 года.

Об этом журналистам Керчь.ФМ рассказал собственный источник на переправе.

«Уже сейчас бензовозы готовы идти в обеих направлениях, так как с проездом по Крымскому мосту есть свои нюансы. Перевозчики боятся больших штрафов. Поэтому готовы до того, как будет запущена железная дорога пользоваться паромами. Также ждут паромов и негабаритные грузы, которые тоже проблематично перевозить по мосту. Сейчас мы завершим процесс оформления документов и запустимся во второй декаде февраля», - сказал источник.

А пока фуры с огнеопасными жидкостями едут по Керченскому мосту. Вчера журналисты засняли их движущихся в оккупированный Крым.

Стоит отметить, что бензин в приказе Минтранса РФ № 460 на который ссылаются различные эксперты, прямо не указано на запрет перевозки бензина по Керченскому мосту.

Однако, запрет связывают именно с этим Приказом.

"На период строительства до 2019 года Минтрансом РФ был издан приказ о запрете перевозки через транспортный переход опасных грузов. Информации об отмене этого приказа у нас нет", - сказал собеседник.