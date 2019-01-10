Активна мілітаризація окупованого Криму створює пряму військову загрозу на Південному фланзі НАТО.

Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомили у прес-службі уряду за підсумками зустрічі прем’єрів України та Норвегії Володимира Гройсмана та Ерни Солберг, передає УНН.

Прем'єр нагадав про активну мілітаризацію окупованого Криму, "де лише присутність військовослужбовців зросла більше ніж удвічі".

"І вже зараз це підриває весь силовий баланс у регіоні та створює пряму військову загрозу на Південному фланзі НАТО. І це не кажучи вже про систематичні порушення прав людини, беззаконня та безправ’я для всіх тих, хто відмовляється співпрацювати з Росією", - процитували очільника уряду у прес-службі.

Нагадаємо, Гройсман у Норвегії застеріг від російської агресії у Балтійському морі.