Україні досі не надали даних про стан здоров'я переведених у "Лефортово" моряків

14:01 28.01.2019 0 комментариев Крым

 Україна досі не має повної інформації щодо стану здоров'я трьох поранених моряків, який перевели з медсанчастини СІЗО "Матроська тиша" до СІЗО "Лефортово" у столиці РФ, у двох моряків залишаються металеві осколки в руках після обстрілів і поранень.

Українська сторона наполягає на наданні достовірної інформації про їх здоров'я. Про це повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко за підсумками зустрічі з Уповноваженим ВР з прав людини Людмилою Денісовою, передає УНН.

"З українською Омбудвумен Людмилою Денісовою обмінялися останньою інформацією щодо військовополонених моряків. Пані Людмила підтвердила, що трьох поранених моряків перевели з тюрми "Матросская тишина" в "Лефортово". При цьому ми й досі не маємо повної і об'єктивної інформації щодо стану їх здоров'я, у двох моряків залишаються металеві осколки в руках після обстрілів і поранень. Українська сторона наполягає на наданні достовірної інформації про здоров‘я хлопців, їх належне лікування і допуск незалежних лікарів", - зазначила вона.

З її слів, українська сторона "спрямує відповідні звернення до МКЧХ і звернемося до комісара з прав людини РЄ Дуні Міятович із закликом активніше долучитися до звільнення моряків".

"Денісова також готова негайно виїхати до РФ і відвідати моряків, але відповідні слідчі органи Росії поки що не дають дозволу нашому омбудсмену на таке побачення", - вказала Геращенко.

"Поінформувала пані Денисову про хід дебатів в ПАРЄ і прийняття останньої резолюції, яка визнає статус наших військовополонених - що вони підпадають під дії Женевських конвенцій. Сторона захисту вимагатиме врахувати резолюцію Асамблеї під час апеляції, РФ зобов’язані визнати відповідний статус моряків", - додала вона.

Нагадаємо, адвокат підтвердив переведення поранених моряків у "Лефортово".



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