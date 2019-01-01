Провокации в Зоне безопасости. Тирасполь установил новые «таможенные» и «пограничные» посты
|13:41 28.01.2019
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|Молдова
На заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от 24 января Делегация Республики Молдова обратила внимание на ряд серьезных нарушений, допущенных в период с 18 по 22 января 2019 года так называемыми приднестровскими силовыми структурами в г. Бендеры, населенном пункте с повышенным режимом безопасности.
Детально выявленные случаи с присоединением подтверждающих материалов были изложены в обращении, распространенном всем членам ОКК, передает пресс-служба Бюро по реинтеграции, сообщает DESCHIDE.MD.
Выявленные злоупотребления относятся к размещению мобильных «пограничных» и «таможенных» постов на пересечении улиц, отделяющих Бендеры от села Варница, а также на железнодорожной станции Бендер-2.
Каждый раз, когда военный представитель Республики Молдова в Объединенном военном командовании смешанных миротворческих сил обращается за разрешением выехать на место для фиксирования нарушения в установленном порядке, представитель Тирасполя намеренно затягивает процесс, предоставляя возможность приднестровским силовым структурам вывести свои «посты» до того, как они будут запротоколированы всеми участниками миротворческого формата.
Таким образом, эти нарушения, хотя и зафиксированы молдавской стороной, не были включены в еженедельный отчет Объединенного военного командования. По этой причине Делегация Республики Молдова, приняв категорическую позицию, отказалась от утверждения отчета о ситуации в Зоне безопасности, считая его неполным.
В связи с упомянутыми инцидентами, представитель приднестровских силовых структур в вызывающей манере не отрицал существования таких мобильных постов, и не исключал подобных ситуаций в будущем.
Описанные случаи являются еще одним свидетельством неэффективности нынешних процедур мониторинга Зоны безопасности, и необходимости их усовершенствования, однако предложения и требования, сформулированные молдавской стороной, не были поддержаны руководителями делегаций приднестровского региона и Российской Федерации.
На том же заседании представители миссии ОБСЕ в Республике Молдова и Украине, делегированные в ОКК, сообщили о результатах деятельности рабочих групп.
В то же время, в связи с парламентскими выборами, назначенными на 24 февраля, делегация Республики Молдова направила ходатайство об обеспечении правопорядка в населенных пунктах Зоны безопасности, как в ходе избирательной кампании, так и в день выборов.
Кроме того, члены ОКК подписали официальное обращение к жителям Зоны безопасности в связи добровольной сдачей незаконно хранимого огнестрельного оружия и боеприпасов.
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