Согласно исследованию Национально-демократического института NDI и CRRC-Грузии, 83% опрошенных в масштабах страны считают, что объявленная правительством цель о вступлении Грузии в Евросоюз является приемлемой.



Вместе с тем, в Тбилиси положительно на вопрос ответили 89%, в селах — 83%, в поселках национальных меньшинств — 58%, сообщает Грузия Online.

Национально-демократический институт (NDI) и CRRC-Грузия представили сегодня первую часть исследования общественного мнения, проведенного в декабре 2018 года.



Полевые работы исследования были проведены в период с 6 ноября по 20 декабря в масштабах Грузии (исключая оккупированные территории). На основе прямого интервью путем представительной выборки были опрошены 2,205 человек.



Погрешность составляет +/- 2.1 %.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK Aid правительства Великобритании.