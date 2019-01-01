85% опрошенных считают, что объявленная правительством цель о вступлении Грузии в ЕС является приемлемой
|13:21 28.01.2019
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|Грузия
Согласно исследованию Национально-демократического института NDI и CRRC-Грузии, 83% опрошенных в масштабах страны считают, что объявленная правительством цель о вступлении Грузии в Евросоюз является приемлемой.
Вместе с тем, в Тбилиси положительно на вопрос ответили 89%, в селах — 83%, в поселках национальных меньшинств — 58%, сообщает Грузия Online.
Национально-демократический институт (NDI) и CRRC-Грузия представили сегодня первую часть исследования общественного мнения, проведенного в декабре 2018 года.
Полевые работы исследования были проведены в период с 6 ноября по 20 декабря в масштабах Грузии (исключая оккупированные территории). На основе прямого интервью путем представительной выборки были опрошены 2,205 человек.
Погрешность составляет +/- 2.1 %.
Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK Aid правительства Великобритании.
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