Військові льотчики провели навчання ударних літаків для підтримки кораблів, які патрулюють акваторію Азовського моря / Відео
|13:01 28.01.2019
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|Крым
Військові льотчики провели масштабні навчання ударних літаків для підтримки кораблів, які патрулюють акваторію Азовського моря.
Відповідне відео опубліковано на сторінці ООС в Facebook, повідомляє Апостроф.
Так, льотчики відпрацювали наведення на морські цілі ворога з бортів українських кораблів, які перебували на чергуванні в Азові. Також військові відреагували на ворожу ціль з певним часовим інтервалом.
Нагадаємо, на початку грудня на загальновійськовому полігоні оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України відбулися тактичні навчання.
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