Військові льотчики провели масштабні навчання ударних літаків для підтримки кораблів, які патрулюють акваторію Азовського моря.

Відповідне відео опубліковано на сторінці ООС в Facebook, повідомляє Апостроф.

Так, льотчики відпрацювали наведення на морські цілі ворога з бортів українських кораблів, які перебували на чергуванні в Азові. Також військові відреагували на ворожу ціль з певним часовим інтервалом.

Нагадаємо, на початку грудня на загальновійськовому полігоні оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України відбулися тактичні навчання.