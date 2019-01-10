"Министр" курортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко заверил, что к 1 июня все крымские пляжи приведут в полную готовность к приёму туристов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в ходе очередного заседания "совмина" оккупированного Крыма.

«Установлены сроки готовности пляжей. До 1 мая должна быть техническая готовность, в том числе завершение всех ремонтных и строительных работ. До 1 июня – полная готовность, включая получение всех необходимых разрешительных документов и заключений», – заявил Волченко.

Кроме того, до 1 апреля "правительство" обязало муниципалитеты определить зоны, где на период курортного сезона будут приостановлены или запрещены строительные работы, а к 15 апреля должны завершиться конкурсы на размещение нестационарных торговых объектов и точек организации экскурсионных услуг.

Напомним, что в прошлом году официальное открытие всех пляжей не завершилось даже к середине июля, а к началу июня лишь 13% пляжей оккупированного Крыма получили санитарные заключения о готовности к курортному сезону.

Между тем, оправдываясь, Волченко убеждал, что отставание составляет только 10 процентов.

«Мы будем делать все, чтобы готовность была на 100%, но понимаем, что это серьезные обязательства. Сейчас 90% готовность. За 10 дней, понятно, до 100% не догоним, если по-честному, но будем стараться», – обещал Волченко накануне официально заявленного открытия сезона.

В итоге, ситуация с неготовностью крымских пляжей в 2018 году повторила прошлогоднюю – 2017 года. В 2016 году наблюдалась та же картина.

"Министром" курортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко был назначен в июле 2017 года.

Как сообщалось, несмотря на все обещания "министра" подготовить пляжи, отдыхающим вновь предстоит нежиться в фекалиях будущим летом.

Оккупационное "правительство" Крыма оказалось неспособно приступить к ремонту глубоководных выпусков канализационно-очистных сооружений (КОС) в 2018 году – несмотря на выделенные федеральным центром средства.

А это значит, что к началу наступающего курортного сезона проблемы канализации на курортах аннексированного Крыма опять не будут решены.