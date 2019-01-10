Спасенные после пожара на танкерах в Черном море турецкие и индийские моряки написали отказы от медицинской помощи и покинули керченскую больницу.



Об этом сообщила Керчь.ФМ заместитель главного врача керченской горбольницы Майя Хужина. По ее словам, моряков вывезла в гостиницу крюинговая компания.

Как стало известно от медиков, иностранные моряки были недовольны тем, что им не дали банных полотенец, хотя и предоставили возможность пользоваться душем.



Также медики пожаловались на то, что моряки нарушали больничный режим: курили в медучреждении, оставили после себя кучу мусора, заказывали себе пиццу в час ночи, и требовали, чтобы сторож открывал им двери.



Медики утверждают, что в отделении, где лежали моряки, было чисто, палаты, коридоры, комнаты медперсонала и манипуляционные после косметического ремонта.

"Им никто пятизвездочные отели не обещал. Здесь стандартная больница, где лечат больных людей", - добавили медики.

Ранее сообщалось, что спасенные с горящих в Черном море танкеров моряки были доставлены в керченскую больницу, где им была оказана медицинская помощь за счет российского бюджета.

Напомним, возгорание на месте перевалки грузов у входа в Керченский пролив возникло днем, 21 января. Суда «Насиба Зейналова», «Истра», «Дмитрий Покровский», «ВФ Танкер – 5», «Синерджи 1" и «Спасатель Демидов» отправились к месту трагедии для оказания помощи. Оба судна были сцеплены, так как были задействованы в перевалке газа.