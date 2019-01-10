Пострадавшие при пожаре на танкерах моряки недовольны условиями керченской больницы, керченские медики моряками
|12:21 28.01.2019
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|Крым
Спасенные после пожара на танкерах в Черном море турецкие и индийские моряки написали отказы от медицинской помощи и покинули керченскую больницу.
Об этом сообщила Керчь.ФМ заместитель главного врача керченской горбольницы Майя Хужина. По ее словам, моряков вывезла в гостиницу крюинговая компания.
Как стало известно от медиков, иностранные моряки были недовольны тем, что им не дали банных полотенец, хотя и предоставили возможность пользоваться душем.
Также медики пожаловались на то, что моряки нарушали больничный режим: курили в медучреждении, оставили после себя кучу мусора, заказывали себе пиццу в час ночи, и требовали, чтобы сторож открывал им двери.
Медики утверждают, что в отделении, где лежали моряки, было чисто, палаты, коридоры, комнаты медперсонала и манипуляционные после косметического ремонта.
"Им никто пятизвездочные отели не обещал. Здесь стандартная больница, где лечат больных людей", - добавили медики.
Ранее сообщалось, что спасенные с горящих в Черном море танкеров моряки были доставлены в керченскую больницу, где им была оказана медицинская помощь за счет российского бюджета.
Напомним, возгорание на месте перевалки грузов у входа в Керченский пролив возникло днем, 21 января. Суда «Насиба Зейналова», «Истра», «Дмитрий Покровский», «ВФ Танкер – 5», «Синерджи 1" и «Спасатель Демидов» отправились к месту трагедии для оказания помощи. Оба судна были сцеплены, так как были задействованы в перевалке газа.
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